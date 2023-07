160 Belges jetés en pâture aux services secrets émiratis

La société suisse Alp Services a fiché entre 2017 et 2020 au moins 1.000 personnes de 18 pays européens et 400 organisations, étiquetés souvent de façon absurde comme “Frères musulmans”. Parmi les victimes, on trouve 160 Belges.

Autant de citoyens, pour beaucoup parfaitement innocents et jetés en pâture aux services secrets émiratis, au milieu de terroristes condamnés ou de véritables fondamentalistes, selon Le Soir.

Est citée sur la liste la ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi… ainsi que l’ensemble de son parti Ecolo. Mme Khattabi est décrite, à tort, comme vice-présidente de l’Exécutif des musulmans de Belgique, alors qu’elle n’y a jamais occupé de poste. Sa description en tant que chiite, l’une des deux principales branches de l’islam, est également incorrecte. Pour la ministre, ses supposées accointances avec les Frères musulmans sont une “allégation fantaisiste, mensongère”, a-t-elle réagi.

”Imaginer qu’un État ait payé pour ces informations serait drôle si la situation n’était pas grave : des entreprises privées, œuvrent sur le territoire européen pour le compte d’intérêts étrangers et n’hésitent pas à monter de toutes pièces des dossiers”, a déclaré Zakia Khattabi.

Ce fichage inouï révélé par l’enquête “Abou Dhabi Secrets” est d’autant plus problématique que la ministre du Climat doit, en principe, participer à la prochaine COP 28, la conférence internationale sur le changement climatique. Elle est prévue en fin d’année à ? Dubaï.

Plusieurs politologues belges dont Fouad Gandoul, Fatima Zibouh ou encore Michaël Privot figurent également sur les listes de Alp Services.