”Le plus grand abuseur de mineurs en ligne jamais vu aux Pays-Bas” a aussi sévi en Belgique

Selon le journal néerlandais Algemeen Dagblad, au moins deux victimes viendraient de Belgique. L’une d’entre elles souhaite d’ailleurs porter plainte. Pour procéder, le jeune homme prenait contact avec un faux nom sur les réseaux sociaux. Ensuite, il proposait de donner de l’argent en échange de photos et vidéos nues puis menaçait les filles de mettre les images en ligne si elles voulaient arrêter.

Sur son ordinateur, plus de 150 dossiers ont été retrouvés par la police, reprenant des photos et des vidéos des victimes de ses extorsions. “Il a fait de la vie un enfer pour beaucoup de ces filles et a fait en sorte qu’il soit et devienne un suspect dans un très grand nombre d’infractions sexuelles”, a dit la procureure de la République, Marieke Fimerius, lors d’une audience. Le jeune homme était en garde à vue depuis octobre 2022 mais la plus grosse découverte a été faite en janvier 2023, faisant de ce cas la “plus grande enquête sur les abus en ligne de mineurs jamais réalisée aux Pays-Bas”, d’après la procureure.