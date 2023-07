Procès des attentats de Bruxelles: après de longs mois de débats, voici venu le temps de la délibération

Le procès ne s’est pas déroulé sans quelques heurts. Mais, inlassablement et sans trembler, la présidente de la cour d’assises a veillé à garder le cap et a réussi à éviter les écueils qui se trouvaient devant elle.

À lire aussi

Bien avant l’ouverture du procès, les craintes s’étaient fait jour sur la procédure d’assises. Le procès s’annonçait extrêmement long. Le dossier, lourd de quelque 400 cartons, était particulièrement complexe. Dix accusés devaient être jugés. Le ministère public dans son ensemble, par la voix du procureur fédéral, avait appelé dès 2020, à la suppression de la procédure d’assises, qu’il jugeait inadaptée pour des dossiers d’une telle ampleur.

Il faisait notamment valoir la débauche de moyens qu’un tel procès nécessitait. Le procès en correctionnelle pour la fusillade de la rue du Dries avait duré quatre jours tandis que le procès pour l’attentat au Musée juif avait nécessité neuf semaines de débat, faisait ainsi remarquer le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw.

Une des craintes était le jury populaire. Serait-il à la hauteur ? Et, surtout, ne risquait-on pas de devoir interrompre le procès par manque de jurés, qui l’un après l’autre auraient fait défaut ? D’autant qu’il s’agissait d’un procès en matière de terrorisme, soit, plus que beaucoup d’autres susceptibles de faire l’objet de menaces.

En 1986, la France avait ainsi réformé la procédure d’assises, car, à la suite de menaces proférées en audience par un accusé membre du groupe terroriste Action directe envers le jury, cinq jurés avaient fait défection, entraînant l’arrêt du procès. Le législateur français avait alors décidé que, pour les procès de terrorisme, la cour d’assises ne serait plus composée que de magistrats professionnels.

À lire aussi

Afin d’éviter cet écueil du manque de jurés, le législateur belge a, en prévision de ce procès des attentats, permis la sélection de 24 jurés suppléants – plutôt que douze – afin d’éventuellement pallier la défection des 12 jurés effectifs.

Cette crainte était finalement infondée. Après sept mois de procès, ponctués d’audiences qui se sont terminées parfois après 21 h 00, il reste encore 15 jurés suppléants. Les questions pointues des jurés, extrêmement attentifs, ont montré qu’un jury pouvait juger en toute sérénité.

Les cages de la honte”

Dès l’entame du procès, un problème inattendu a surgi. Ce sera ce que l’on a appelé la “saga des box”. Les défenses ont contesté la disposition prévue, soit des box individuels fermés, de la taille des anciennes cabines téléphoniques, sans ouvertures. Ces box empêchaient tout contact entre les accusés et tout contact, hors micro, avec leurs avocats.

Saisie par les défenses, qui qualifiait les box de “cages de la honte” la cour d’assises a jugé qu’une telle configuration violait le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a ordonné leur démontage et leur reconstruction, si bien que le procès qui devait initialement débuter le 10 octobre, n’a véritablement pris son envol qu’en décembre.

À lire aussi

Des fouilles intrusives

Cette “saga des box” a été suivie d’une partie de bras de fer, entre police et accusés, sur les fouilles à nu avec génuflexions imposées aux accusés. Les accusés y voyaient un traitement inhumain et dégradant. Plusieurs ont dès lors refusé de comparaître, ce qui risquait de mener à un procès auquel aurait manqué la prise de parole des accusés.

Le débat dépasse la question de la prise de parole des accusés. Des défenses avaient ainsi fait valoir que le droit à un procès équitable serait violé si des fouilles intrusives se poursuivaient. Car, pour être présent et s’expliquer à son procès, l’accusé doit se soumettre à un traitement dégradant. Et des défenses de déduire que, en bout de course, une cour devrait donc déclarer les poursuites irrecevables.

Là encore, la cour d’assises a réussi à contourner l’écueil, en attendant que la cour d’appel de Bruxelles n’impose une procédure de fouilles qui a convaincu les accusés d’assister à leur procès.

Les débats ont alors pu gagner en sérénité. Et c’est là que toute la spécificité d’une cour d’assises a pu s’exprimer avec le témoignage, pendant de longues journées des victimes directes des attentats ou de leurs proches. Ils ont parlé d’un avant et d’un après. Béatrice, à qui les terroristes ont volé les deux jambes à Zaventem, a témoigné comment, à force de courage, de détermination et de soutien de ses proches, elle a pu se relever.

À lire aussi

D’autres ont expliqué combien il leur était impossible de surmonter cet “enfer”. Une jeune femme a expliqué combien il lui était difficile, chaque matin, “d’enfiler son costume de Wonder Woman”. Certains ont pardonné. D’autres encore ont exprimé leur colère face aux autorités qui n’ont pu éviter de tels attentats. Et tous ces témoignages ont attesté du fait que, comme le synthétisera une psychologue de l’armée belge, “on ne guérit pas du traumatisme généré par un attentat”.

L’un ou l’autre accusé a pu être quelque peu ébranlé. “Avant de voir ici les victimes, les victimes étaient pour moi des chiffres. […] Les victimes, cela pousse à réfléchir”, a ainsi dit Bilal El Makhoukhi. Mais il n’y a pas vraiment eu de prise de responsabilités dans le chef des accusés. Ce sera aux jurés de leur rappeler.