Une maison de détention ouvre ses portes à Bruxelles: "On veut accompagner les primodélinquants pour éviter qu'ils deviennent de véritables criminels"

Inaugurée officiellement vendredi par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et le secrétaire d’État chargé de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel (MR), elle héberge actuellement quatre condamnés à une courte peine ; quatre autres détenus viendront s’ajouter la semaine prochaine.

Un rôle important dans l'exécution des courtes peines

Les “résidents”, comme ils sont désignés ici par leurs “accompagnateurs de détention”, sont encadrés, encouragés et suivis dès le premier jour de leur incarcération pour trouver du travail, une formation et remettre leur vie en ordre. Ils y apprennent aussi à cohabiter et à faire les tâches ménagères. Ils sont ainsi mieux préparés à une réinsertion dans la société au terme de leur peine.

“Les maisons de détention jouent un rôle important dans l’exécution des courtes peines. Nous voyons que cela fonctionne à Courtrai”, assure le ministre de la Justice (dont c’est la ville). “Les résidents retournent au travail, reprennent le contrôle de leur vie… Dans le cadre de la lutte contre la criminalité à Bruxelles également, c’est une bonne chose que nous ayons désormais aussi une maison de détention dans la capitale”.

La Justice joue ainsi la carte de la réorientation rapide des primo-délinquants pour éviter qu'ils deviennent "de véritables criminels".