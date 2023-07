"Rassurez-vous, on a aussi un service de pressing": la délibération des attentats de Bruxelles s’annonce très très longue

Et, lors de ces explications aux jurés, la présidente avait invité ceux-ci de venir le dernier jour avec de nombreux habits de rechange. “Rassurez-vous, on a aussi un service de pressing”, avait ironisé la présidente.

Il y aura trois groupes : les douze jurés effectifs accompagnés des trois magistrats professionnels de la cour, les deux magistrats suppléants et, enfin les quinze jurés suppléants. Ils se retrouveront dans un lieu tenu secret, gardé par des policiers.

Seul le premier groupe de 15 personnes devra délibérer sur la culpabilité. Les douze jurés devront ensuite procéder à un vote sur la culpabilité, en glissant leur vote papier dans une urne. Après dépouillement pour chaque question, les bulletins de vote, qui étaient autrefois brûlés, seront passés à la déchiqueteuse.

Les jurés devront répondre à plus de 200 questions relatives, pour chacun des accusés, à la participation aux activités d’un groupe terroriste et à des assassinats (et tentatives d’assassinats). Les trois magistrats professionnels ne votent pas, hormis si les jurés retiennent la culpabilité avec une marge trop étroite (7 contre 5). Le trio se réunit alors pour se rallier à la majorité ou à la minorité.

Pour Bilal El Makhoukhi, les jurés devront, s’ils écartent la participation à un groupe terroriste, se prononcer sur sa participation à des crimes de guerre, conformément à la demande de sa défense. Pour Hervé Bayingana, s’ils ne retiennent pas la prévention de participation à un groupe terroriste, ils devront envisager le recel de malfaiteurs, comme l’a plaidé sa défense.

À lire aussi

Une motivation détaillée

À l’issue de ce vote, les magistrats professionnels devront rédiger la motivation de l’arrêt. “Quelquefois la rédaction de la motivation est plus longue que la délibération”, a laissé entendre la présidente.

Les groupes 2 (magistrats suppléants) et 3 (15 jurés suppléants) n’auront pas de tâche spécifique. Ils seront simplement appelables pour pallier une défection de membres du groupe 1. Le temps risque donc d’être particulièrement long pour ces hommes et ces femmes de ces groupes 2 et 3 qui ne seront pas tenus au courant de l’évolution des travaux du groupe 1. “Amenez des jeux de société et de la lecture”, a conseillé la présidente de la cour.

Pendant toute la délibération, les contacts seront prohibés avec l’extérieur. Tous seront coupés du monde. Pas question d’emmener avec soi un téléphone, un ordinateur ou tout autre appareil connecté comme une montre, voire une liseuse pourvue d’une carte SIM. Il n’y aura ni visite, ni rencontre. Et aucune télévision ou radio à disposition.

Toutefois, ces 32 hommes et femmes pourront désigner un proche de confiance qui, en cas de véritable urgence – comme un décès, un accident ou une maladie – pourra contacter sur un téléphone spécialement dédié une greffière. Il sera alors décidé des suites à donner à cet appel donné par un proche d’un juré ou d’un magistrat.

La prochaine fois qu’ils entreront dans la salle d’audience et prendront place sur les sièges qui leur sont réservés, ce sera pour prononcer leur verdict aux dix accusés.

Aucune date n’est prévue pour l’énoncé du verdict. Les pronostics tablent sur un verdict aux alentours du 21 juillet, jour de fête nationale.

Il s’agira ensuite de reprendre les débats sur la peine. Ce ne sera pas dans la foulée du verdict. Ces débats débuteront le lundi 4 septembre pour, plus que vraisemblablement un départ pour une seconde délibération la même semaine.