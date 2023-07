Jusqu’à 12 ans de prison dans le dossier "Air cocaïne"

Le tribunal correctionnel de Liège a rendu, lundi, son jugement concernant les dix prévenus de l’affaire "Air cocaïne", qui concernait un trafic international de stupéfiants transitant par l’aéroport de Bierset (Grâce-Hollogne, province de Liège). Les peines vont de trois ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la durée de la détention préventive à douze ans de prison ferme. Entre septembre et décembre 2021, la police avait remarqué des mouvements étranges à l’aéroport de Bierset, avec des allées et venues de véhicules emportant des caisses non contrôlées par la police ou la douane. Ces mouvements se déroulaient la nuit à l’occasion de déchargements d’avions de fret en provenance de Colombie, du Mexique ou du Panama.