Ludovic se dit prêt à saisir la perche tendue par la justice : “Franchement, je veux remettre les choses en place avant de sortir de prison”

Ludovic, qui exécute une peine de 18 mois, est bien placé pour en parler. À 30 ans, le désormais résident de la maison de détention installée dans l’ancienne prison pour femmes de Berkendael a déjà purgé 5 ans derrière les barreaux. Il a connu Saint-Hubert, Forest, Saint-Gilles et, plus récemment, la mégaprison de Haren (1 200 places) d’où il a été transféré vers cette petite prison de 57 places. “On est bien ici”, approuve-t-il, assis sur un banc démantibulé du préau. Même s’il en convient : les premières heures l’ont décontenancé. “À l’intérieur, toutes les portes restent ouvertes. J’avais le réflexe de refermer.”

”J’ai déjà trouvé un boulot”

Ici, rien ne ressemble aux conditions de détention qu’il a connues précédemment. Dans ces nouvelles structures, plus petites que les prisons classiques, les condamnés sont pris en charge dès le premier jour de leur peine. Concrètement, des accompagnateurs de détention les aident à rechercher activement du travail et des formations. Les résidents apprennent en outre à cohabiter, à prendre part aux tâches ménagères, à se gérer… En concertation avec la direction, les services psychosociaux et les soignants, un plan de détention individuel est élaboré sur mesure pour chaque résident. “J’ai déjà trouvé un boulot pour Uber Eats. Dans quinze jours, je pourrai sortir en journée pour travailler et revenir le soir”, se réjouit-il.

Des résidents sélectionnés

”Si rien ne s’y oppose, après une période d’observation de quinze jours, les résidents obtiennent très vite des permissions de sortie”, confirme Carinne Cartelle, directrice de la maison de détention en activité depuis le 30 juin. Les quatre premiers détenus sont arrivés la semaine dernière, en direct de Saint-Gilles et de Haren ; quatre autres transferts sont prévus cette semaine-ci. Les candidats sont sélectionnés en fonction de leur casier (pas de délinquants sexuels, pas de terroristes), de leur comportement et de leur volonté d’accepter les règles de la vie en communauté. Les maisons de détention veulent préparer les détenus à réintégrer la société à la fin de leur peine.

Florin (44 ans), arrivé le même jour que Ludovic, n’en revient toujours pas : “On peut garder son GSM. Ça, c’est magnifique ! J’ai quatre enfants. Je peux les voir et leur parler tous les jours. Je ne perds pas le contact avec ma famille”. Le quadragénaire répète à qui veut l’entendre que “la mentalité, c’est beaucoup mieux ici”.

”Il faut changer de lunettes”

”Il faut changer de lunettes et regarder la privation de liberté d’une autre manière. On a une autre approche, plus souple”, reprend la directrice. Les résidents sont juste enfermés en chambre pour la nuit, entre 21 h 30 et 6 h 30 ; il n’y a plus d’appels systématiques toutes les heures. “On vérifie qu’ils sont là au petit-déjeuner et le soir, en leur disant bonne nuit”, explique Florent Durieu, accompagnateur de détention. En civil, jeans et chemise, comme ses jeunes collègues. “Les surveillants, ici, ça n’a rien à voir : ils sont plus cool, plus authentiques. En fait, ils sont eux-mêmes. Ils ont plus le temps. Humainement, c’est vachement mieux”, dit Ludovic. Florin opine de la tête : “Ils sont tous très bien, très gentils”.

C’est pour ce contact privilégié avec les résidents que Florent Durieu a choisi la fonction d’accompagnateur de détention. Il s’est formé. Lui aussi a été “transféré” d’une prison classique et ne voudrait pas refaire le chemin à l’envers. “On travaille aussi très fort en équipe avec les collègues et la direction. On a la possibilité de s’impliquer : ça donne du sens à notre travail.”

Pour quelques mois

Les résidents ne sont pas censés s’éterniser ici ; en principe, leur détention durera quelques mois, le temps de placer tous les pions pour une sortie réussie. Des activités de sport, de culture, de loisirs sont prévues. Ça sent le neuf dans la belle salle de sport tout juste rénovée. La directrice envisage de mettre sur pied une formation de coach sportif, en s’appuyant sur des associations extérieures à la prison. “Le champ des possibles est énorme”, s’enthousiasme Carinne Cartelle.

Ludovic, lui, semble prêt à saisir la perche tendue par la justice. “Franchement, je veux remettre les choses en place avant de sortir : trouver un appart, assurer au niveau boulot. Je serai papa dans 4 mois. Je vais tout faire pour pouvoir bien accueillir mon petit garçon. Avant cette structure, la réinsertion, ça n’existait pas. Ça manquait. Si j’avais eu droit à ça plus jeune, je ne serais peut-être pas ici.”