Un homme qui n’a pas respecté le “stop” d’une jeune femme qui était d’abord consentante risque une très lourde peine en appel

Ricardo (c’est un pseudonyme) n’a pas respecté le “non” de la victime au cours d’une relation sexuelle au départ consentie. L’homme n’en était pas à son coup d’essai. En récidive légale, il avait déjà été condamné, en 2015 et en 2016, pour viol sur une personne majeure.

Pas de préservatif

Le parquet, qui avait réclamé une peine beaucoup plus lourde (9 ans de prison sans sursis, suivis d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines pendant 5 ans), a fait appel.

Le dossier a été réexaminé mardi par la 14e chambre de la cour d’appel, siégeant en vacation.

Les faits ont été rappelés à l’entame de l’audience.

Ricardo et sa victime s’étaient rencontrés dans le Parc Royal. Ils avaient échangé leurs numéros de téléphone. Une semaine plus tard, ils se sont retrouvés place Flagey. La jeune femme l’a ensuite amené à son appartement. Elle était d’accord d’avoir des rapports sexuels protégés. Mais Ricardo n’avait pas de préservatif sur lui. “Alors, c’est mort !”, avait-elle répliqué. Elle a tout de même consenti à un rapport oral et à une pénétration. Elle s’est ensuite ravisée et a exprimé un “non” très clair : pas question d’un nouvel acte. À ce moment, le comportement de l’auteur aurait changé ; il se serait montré agressif ; il a passé outre. La jeune femme a alors demandé à Ricardo de quitter son studio. Peu de temps après, elle recevait un message : “Très sincèrement désolé. Bonne nuit”.

”Ce n’est pas malheureux, c’est criminel”

Comme en première instance, le prévenu a reconnu qu’il avait continué alors que la victime disait stop. “Vous vous êtes assis sur son consentement. Non, c’est non ! Vous avez abusé de sa confiance et de son corps”, le tance le président. “J’ai continué, malheureusement…”, dit Ricardo. “Ce n’est pas malheureux, c’est criminel !”, rétorque le magistrat.

Pour le parquet, qui voit en l’auteur un dangereux multirécidiviste, un sursis est hors de question : il réclame la même peine qu’en première instance. “Monsieur n’entend que sa libido. Les perspectives de le voir évoluer positivement avec un suivi thérapeutique sont assez sombres”, estime l’avocate générale. “La peine n’est pas à la hauteur des séquelles pour la victime”.

Un viol “ordinaire” ou “systémique”

Selon la défense, on n’est pas, ici, dans un contexte de viol “cliché”, comme on en lit dans la rubrique des faits divers, où l’auteur enlève sa victime dans une rue sombre, la séquestre, la menace, la frappe si elle résiste… “C’est un dossier où, au départ, deux adultes ont des relations consenties et il y a ensuite un retrait de ce consentement”, plaide l’avocate de Ricardo. C’est dans ce cadre que le viol a été commis : “Il ne faut pas être récidiviste pour commettre ce genre de faits”.

En Belgique, une étude universitaire a d’ailleurs montré que 81 pc des femmes affirment avoir déjà été victimes de violences sexuelles, argumente la défense, “ce qui veut dire que beaucoup d’hommes s’en rendent coupables”. Des viols qui peuvent donc être qualifiés d “ordinaires” ou de “systémiques”. Il y a vingt ans, un dossier de ce type n’aurait jamais abouti devant un tribunal, poursuit l’avocate.

À géométrie variable

Les mentalités ont heureusement évolué, surtout depuis la vague #MeToo, poursuit Me Isabelle Slaets. Mais la peine requise par le parquet général est extrêmement lourde pour un viol “qui n’est pas le plus trash et le plus violent” par rapport aux dossiers que les tribunaux ont l’habitude de traiter, juge la défense.

L’interprétation de la notion de consentement reste à géométrie (très) variable d’une juridiction à l’autre, relève l’avocate. À Anvers, le 30 juin dernier, un policier de 33 ans a ainsi été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir violé une femme rencontrée sur Tinder. La victime s’était rendue dans l’appartement de l’homme, à l’invitation de ce dernier. Elle affirme avoir été menottée et pénétrée de force malgré qu'elle ait dit clairement à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles. Dans ce dossier, le parquet avait réclamé l’acquittement, le procureur estimant que la victime avait envoyé un signal à l’auteur en acceptant de se rendre chez lui… Pour deux dossiers très semblables, on a deux réquisitoires du ministère public à l’exact opposé l’un de l’autre.

Même en tenant compte du fait que Ricardo est en récidive légale, une peine de prison de 9 ans, sans aucune prise en charge thérapeutique, n’a aucun intérêt, plaide Me Slaets. Qui demande la confirmation du jugement de première instance.

L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles sera rendu ce vendredi.