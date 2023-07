En première instance, Ricardo (c’est un pseudonyme) s’était vu infliger une peine de cinq ans avec sursis probatoire pour ce qui excède les quatre ans d’emprisonnement. Le parquet, qui avait requis une peine de neuf ans de prison et cinq ans de mise à disposition du tribunal de l’application des peines, avait fait appel de ce jugement rendu le 14 mars dernier.

Il s’agissait alors premier jugement rendu en fonction du nouveau Code pénal sexuel, entré en vigueur en juin 2022, qui accorde une place centrale à la notion de consentement. Ricardo avait passé outre le “non” de la victime au cours d’une relation sexuelle au départ consentie.

Ce n’était pas la première fois qu’il abusait une jeune femme. Il était en état de récidive légale. En 2015 et 2016, il avait été condamné à respectivement quatre ans, avec sursis pendant trois ans et à quatre ans ferme pour viol sur une majeure. Ce passé explique la lourdeur de la peine infligée vendredi.

Un “non” clairement formalisé

Les faits dataient du 19 juillet 2022. Il n’était pas question ici du cliché de l’inconnu dans un recoin sombre armé d’un couteau attaquant sa victime. Ils se voyaient pour la deuxième fois. Ils s’étaient retrouvés place Flagey, à Ixelles, d’où ils avaient rejoint le kot de la jeune femme. Celle-ci était consentante pour avoir un rapport sexuel pour autant qu’il soit protégé. Or Ricardo n’était pas en possession de préservatif.

Elle avait néanmoins, dans un premier temps, accepté un début de pénétration mais s’était ensuite ravisé. Elle affirmait avoir clairement formalisé son refus par un “non”, ajoutant qu’elle n’avait plus envie. Il l’avait alors à nouveau pénétrée alors qu’elle serrait les dents et ne bougeait plus pour lui faire comprendre qu’elle n’était pas consentante.

Peu après son départ, il lui avait envoyé un message libellé comme suit “très sincèrement désolé, bonne nuit”. Le lendemain, la victime s’est présentée au Centre de prise en charge des violences sexuelles. Trois mois plus tard, Ricardo a été interpellé. Il avait été placé sous mandat d’arrêt, ce qui a entraîné la révocation de la mesure de surveillance électronique dont il avait bénéficié pour ses précédentes condamnations. Vendredi, il a donc comparu détenu.

Le viol n’était pas contesté

Devant la cour d’appel, comme plus tôt devant le tribunal correctionnel, Ricardo ne contestait plus la prévention de viol, dès lors qu’il se rendait compte que la jeune femme n’était plus consentante quand il a agi.

La représentante du ministère public était opposée à un sursis, estimant notamment que les perspectives de le voir évoluer avec un suivi thérapeutique étaient sombres. Elle avait réclamé la même peine qu’en première instance : neuf ans d’emprisonnement et cinq ans de mise à disposition du TAP. La défense demandait la confirmation du jugement de première instance.

Dans son arrêt rendu vendredi, la cour d'appel s’est notamment basé sur des rapports consécutifs à l’exécution de la dernière condamnation de Ricardo. Ils démontrent “le peu de conscience qu’a l’intéressé quant à la gravité de ses comportements à l’égard de la gent féminine et à la nécessité d’un suivi psychologique strict et intense en vue d’y mettre résolument fin”.

La cour a estimé qu’une mise à disposition du TAP ne s’imposait pas dans la mesure où Ricardo devra prouver, devant ce même TAP qu’il peut contrôler ses pulsions et ne plus représenter un danger, pour obtenir éventuellement un aménagement de peine.