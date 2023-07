Les incidents graves se multiplient dans la zone Midi : "Le deal de drogue intensif fait peur"

À lire aussi

Un des deux policiers présents dans le véhicule a été blessé au pied et se trouve toujours à l’hôpital. "Les policiers sont intervenus sur des individus qui se livraient à du trafic de drogue. Il y a eu une altercation et des individus se livrant au même trafic s’en sont pris aux policiers notamment à l’aide de trottinettes. Deux d’entre eux ont fait l’objet d’arrestations administratives qui se sont traduites en arrestations judiciaires. Ils étaient en possession de drogue et de montants importants d’argent", explique Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles. "Un important dispositif policier a été mis en place avec l’appui de la police fédérale pour tenter d’éviter tout risque d’émeute."

Un jeune de 15 ans arrêté en possession de 4000 euros et de 150 grammes de cocaïne

Plusieurs incidents graves sont survenus récemment dans la zone Midi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le feu a tenté d’être bouté au commissariat central de Saint-Gilles situé rue Antoine Bréart. Toujours vendredi, un jeune de 15 ans a été arrêté en possession de 4000 euros et de 150 grammes de cocaïne. "Le deal de drogue intensif fait peur et préoccupe nos populations. Nous tentons d’augmenter les patrouilles en fonction des moyens disponibles", précise Jean Spinette.

Dans la nuit de dimanche à lundi, quatre véhicules ont été incendiés sur l’avenue Jupiter à Forest. Un témoin a alerté les services de secours vers 04h00 du matin. Les pompiers ont rapidement pu éteindre les flammes. Il n’y a pas eu de blessés, mais les quatre voitures ont été fortement endommagées. Au cours de la même nuit, la porte d’entrée du commissariat de quartier situé sur le parvis de Saint-Gilles a également été endommagée. Le mois dernier, un dealer de drogue a été abattu dans la cité du Peterbos à Anderlecht.

Cela fait des années que les autorités des trois communes qui composent la zone Midi demandent au fédéral des renforts de police, en vain. "Nous avons deux stades de football et une gare internationale sur notre territoire mais nous sommes confrontés à un manque chronique d’effectifs et de financements. La gare du Midi est comparable à l’aéroport de Bruxelles National et au port d’Anvers où il y a un commissariat central avec des policiers affectés exclusivement à ces lieux, ce qui n’est pas le cas chez nous. Ici, ce sont les policiers locaux qui doivent se charger de la sécurisation. Ce n’est juste pas gérable", précise Jean Spinette.

Un "programme d’été" a été mis en place cette année visant à apaiser les quartiers. "Il s’agit d’une phase test avec le chez de zone et sa nouvelle responsable en charge de la police de proximité. Nous renforçons les effectifs et avons pris des arrêtés alcool sur Anderlecht et Saint-Gilles. Nous multiplions de manière visible les patrouilles pédestres durant la journée et nos services d’intervention sont, eux, orientés sur le trafic de stupéfiants", conclut-il.