A quelques heures du verdict, l'avocat de Salah Abdeslam s'exprime

Les avocats d'Abdeslam, Me Bouchat et Me Delphine Paci, ont demandé qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. La participation aux activités d'un groupe terroriste n'a pas été contredite par les avocats. Cependant, Abdeslam a toujours affirmé qu'il avait rejoint la cellule terroriste de Paris à Bruxelles, et non celle de Bruxelles.

"Nous sommes ici avec un esprit serein", a également déclaré Me Bouchat. "Je pense qu'un procès est réussi quand tout le monde fait bien son travail. Les enquêteurs ont été exceptionnels, les jurés ont été très attentifs et les magistrats professionnels, y compris la présidente qui a mené le bateau à bon port, ont bien fait leur travail. Et je pense que les débats des différentes parties ont été menés à un haut niveau".

Que le jury ait finalement passé 19 jours à délibérer sur la culpabilité est quelque chose que M. Bouchat considère comme normal, pour un procès "très exceptionnel". Il ne trouve pas non plus étrange que le verdict de mardi tombe un peu plus tard que prévu - provisoirement à 16h30 au lieu de 14h. "C'est le propre des procès d'assises", a-t-il déclaré.