L’intimité, ça n’existe pas derrière les barreaux : “On n’est plus une femme en prison, on n’est plus qu’un être humain”

”Intimi quoi ? Être une femme incarcérée, c’est compliqué, on n’a pas d’intimité. On est deux en cellule, on est juste séparées par une tenture pour aller aux toilettes et se laver. Les douches, c’est 6 à la fois. […] On n’est plus une femme en prison, on n’est plus qu’un être humain”, explique Alice.

Trois soutiens-gorges

Rose confirme la difficulté, pour elle, d’exprimer sa féminité derrière les barreaux. “On n’a droit qu’à trois soutiens-gorges en prison… Un nombre limité de vêtements, je crois que c’est une vingtaine en tout. Mais on est des femmes, on aime avoir un grand dressing… Ici, on peut laver notre linge une fois par semaine aussi. Tu sais pas prendre soin de toi comme tu fais dehors, aller chez le coiffeur, faire tes ongles. Ça a l’air bête, mais pour moi c’est important.”

Autre souci : l’accès aux protections périodiques. Les prisons leur proposent une palette limitée de produits ou des protections qui ne sont pas adaptées à leurs besoins. Il y a bien des serviettes hygiéniques, des tampons et des protège-slips en vente à la cantine (la boutique intramuros), mais à des prix nettement supérieurs à ceux pratiqués dans les commerces à l’extérieur.

Des semaines d’attente pour des serviettes hygiéniques

Mila raconte. “Un bête exemple : quand on est rentrées le premier jour, il n’y avait pas de serviettes. Dans une prison de femmes, je ne sais pas, il y a un problème. Et on a attendu des semaines avant de les ravoir ! Ils les avaient perdues, on a entendu dire.”

La précarité menstruelle en prison va au-delà des problèmes physiques ; elle affecte également le bien-être émotionnel des femmes détenues. La gestion des menstruations dans des conditions inadéquates peut entraîner une détresse psychologique, une honte et une stigmatisation accrues, pointe l’ASBL I.Care. L’absence de produits appropriés prive les femmes de leur dignité et de leur capacité à maintenir une hygiène personnelle adéquate, ce qui a des répercussions négatives sur leur santé et leur estime de soi.

Couches jetables

Dans le cadre d’un projet mené par l’association, des protections périodiques variées ont été mises à disposition gratuitement dans les prisons pour femmes. L’association qui fait la promotion de la santé en milieu carcéral a insité auprès des autorités publiques sur la nécessité de mieux prendre en charge ce besoin.

En mai 2022, Karine Lalieux (PS), ministre fédérale en charge de l’Intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté, et Vincent Van Quickenborne (Open VLD), ministre de la Justice, annonçaient que des tampons et des serviettes hygiéniques allaient être livrés dans les prisons, via le budget de l’aide alimentaire.

Il y a deux semaines, la ministre Lalieux faisait le point sur ce projet, qui a été renouvelé pour cette année, en y ajoutant les couches jetables pour les enfants en prison avec leur maman. En 2023, quelque 200 000 produits d’hygiène sont mis à disposition des femmes incarcérées dans le pays.