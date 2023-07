Procès des attentats de Bruxelles : Abdeslam, Abrini et quatre autres accusés reconnus coupables d'assassinats terroristes (DIRECT)

Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a déclaré, mardi soir vers 19h00, les accusés Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi coupables d'assassinats dans un contexte terroriste.

Le jury a par ailleurs acquitté pour ces crimes Sofien Ayari, Hervé Bayingana Muhirwa et Smail Farisi. Le dixième accusé, Ibrahim Farisi, n'était, lui, pas poursuivi pour cette prévention.

Les attentats djihadistes qui ont frappé la capitale belge le matin du 22 mars 2016 ont fait une trentaine de morts et des centaines de blessés à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois. Dix hommes sont jugés pour ces crimes par la cour d'assises, dont un, Oussama Atar, fait défaut.

Notre fil info :

19h22 : six des dix accusés reconnus coupables d'assassinats terroristes

Oussama Atar - présumé mort en Syrie -, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi sont déclarés coupables d’assassinats terroristes.

Sofien Ayari, Hervé Bayingana Muhirwa en Smail Farisi (ce dernier n'est pas présent) ont été reconnus non-coupables pour ces mêmes accusations.

19h18 : Incompréhension dans la salle

À la grande surprise de toutes les personnes présentes dans la salle, la présidente Laurence Massart lit les réponses aux questions à une vitesse impressionnante. Ce qui rend la lecture quasiment impossible à suivre…

19h03 : La séance débute

Tout le monde est en place à Justitia. Les sept accusés détenus sont entrés dans leur box. La présidente Laurence Massart débute la lecture de l’arrêt de culpabilité des dix accusés. On estime que la lecture va prendre 4 à 5 heures.

18h54 : La séance va débuter

Les jurés et la Cour sont enfin arrivés à Justitia à Bruxelles. La première sonnerie a retenti, ce qui signifie que la séance devrait débuter d’ici quelques minutes.

18h22 : Les avocats s’expriment avant le verdict

”Pour le moment, c’est le stress”, a réagi Me Vincent Lurquin, conseil de l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa, qui a plaidé l’acquittement pour les assassinats et les tentatives d’assassinat. “Peut-être qu’il y aura un soulagement tout à l’heure, mais pour le moment c’est le stress”, a renchéri l’avocat.

Me Lurquin s’est dit par ailleurs plutôt rassuré que la délibération ait été relativement longue, près de 20 jours. “Je pense qu’on a des jurés qui confirment que ce sont des gens qui veulent connaître le dossier et décider en toute connaissance de cause. C’est quelque chose de positif pour arriver à la vérité judiciaire”, a-t-il déclaré. “Ils ont pris le temps. Ça renforce plutôt la confiance en le verdict, mais on va voir dans quelques heures comment ça va se passer. Pour le moment, c’est le stress”.

Pour Me Adrien Masset, conseil de la partie civile, la délibération aurait pu se prolonger encore. “Je m’attendais même à ce qu’elle soit un peu plus longue, car 287 questions c’est énorme et la motivation c’est quelque chose d’important”, a-t-il dit. Quant au déroulement du procès, le pénaliste se dit satisfait. “Il y a eu beaucoup d’appréhension au départ, il y a des oiseaux de mauvais augure, mais ils sont rentrés au bercail. Heureusement, le paquebot arrive à bon port. Il restera bien sûr le débat sur les peines, puisqu’il y en aura de toute façon”.

18h04 : Affluence record à Justitia

Vers 18h00 la salle d’audience était pleine à craquer, la presse, le public, les victimes et les avocats de la défense étant arrivés au compte-goutte depuis le début d’après-midi. Vu l’affluence en ce jour exceptionnel dans l’histoire judiciaire belge, trois autres salles relais ont également ouvert leurs portes à côté de la salle d’audience où siège habituellement la cour. Deux d’entre elles accueillent le public, la troisième la partie civile.