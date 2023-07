En 2022, 74 personnes placées injustement en prison ont réclamé des indemnités pour dommage moral

En principe innocents...

Il reste que la Belgique se démarque sur un point, convient le ministre : la détention préventive y est beaucoup plus utilisée que dans les autres pays du Conseil de l’Europe. La population carcérale compte 38 % de détenus en attente d’un jugement définitif, là où la médiane européenne est de… 21,7 % (la moitié des pays est en dessous de ce pourcentage) et la moyenne de 27 %.

Cet élément, cumulé à l’augmentation constante de la durée de la prévention préventive, a des effets importants sur la surpopulation carcérale, constate le ministre.

Il existe d’autres conséquences, délétères pour ceux qui le subissent, au recours à l’enfermement avant jugement. La détention préventive doit en principe rester exceptionnelle vu qu’elle touche une personne qui bénéficie, en droit belge, de la présomption d’innocence. S’il dispose d’indices sérieux de culpabilité, le juge d’instruction peut décider de délivrer un mandat d’arrêt à un suspect (d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an). Il place la personne en détention préventive pour l’empêcher de récidiver, de faire disparaître des preuves, de menacer des témoins ou de prendre la fuite. Ce mandat d'arrêt permet aussi au magistrat de garder l’intéressé sous le coude pendant l’instruction et, parfois, de le protéger contre la vindicte populaire.

En cas d'acquittement ou de non-lieu

Mais il arrive qu’une personne privée préventivement de sa liberté soit ensuite acquittée. La détention, initialement légale, devient non justifiée à l’issue de la procédure de jugement (devant la cour d’appel ou la cour d’assises). Dans d’autres situations, un prévenu en détention préventive ne se retrouve jamais devant un tribunal, quand le magistrat, au bout de son instruction, constate qu’il n’existe pas de charges suffisantes pour le renvoyer devant une juridiction – c’est le non-lieu.

On parle alors de détention (préventive) inopérante. En clair : le prévenu a été placé injustement derrière les barreaux. Le cas échéant, les intéressés ont le droit de solliciter une indemnisation en vue de la réparation du dommage subi par la privation de liberté (loi du 13 mars 1973), pour autant que la détention ait duré plus de huit jours.

Adieu la réputation

Combien de justiciables sont-ils concernés chaque année ? Leur nombre précis est très difficile à établir. Quand on passe par la case prison, même de façon injustifiée, on perd souvent son boulot, son logement, le soutien de ses proches… Sans compter sa réputation. Beaucoup d’entre eux n’ont pas les moyens financiers ni les ressources pour entamer une procédure en dédommagement.

En 2022, 74 ex-détenus ont fait la démarche (22 francophones et 52 néerlandophones), indique le ministre de la Justice, en réponse à une question écrite de Philippe Goffin. À ce jour, des indemnisations ont déjà été octroyées à 9 personnes, mais 37 dossiers sont toujours ouverts et il y a eu 28 refus.

En 2021, sur les 80 dossiers introduits, 30 requérants ont obtenu un dédommagement pour un montant total de 230 000 euros. Mais ce montant n’est pas définitif ; il reste 16 dossiers ouverts.

Un montant record pour Bernard Wesphael

En octobre 2020, l’ex-député Bernard Wesphael, qui avait été acquitté de l’assassinat de son épouse par la cour d’assises du Hainaut, a obtenu des indemnités d’un montant total de 83 150 euros pour les 299 jours de préventive purgés à la prison de Bruges (soit 150 euros par jour de détention) comme dommage moral, ainsi que 38 300 euros pour ses frais d’avocats et de contre-expertise.