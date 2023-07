Salah Abdeslam, bien qu’en prison, est co-auteur des attentats du 22 mars: "Il avait connaissance des actions programmées"

En cavale après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, il était devenu l’ennemi numéro Un. Sa capture, quatre jours avant les attentats du 22 mars 2016, fut saluée. Il s’est tu en cours d’enquête.

Son aura a été magnifiée par sa première apparition en justice, lorsqu’il fut jugé en février 2018 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour la fusillade de la rue du Dries. Il avait adopté le visage d’un homme radicalisé, plongé jusqu’au cou dans la rhétorique de l’État islamique qui postule que les musulmans sont discriminés et que son seul juge est Allah. Et il s’était muré dans le silence.

En septembre 2021, à l’ouverture du procès des attentats du 13 novembre devant la cour d’assises de Paris, il se présentait encore comme “soldat de l’État islamique”. Il s’est quelque peu adouci au fil du temps, enfilant le costume du “petit gars de Molenbeek”.

Mais il continue de personnifier le terrorisme. Et, avec le verdict rendu mardi soir par la cour d’assises, il va s’inscrire dans l’histoire comme auteur des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et à Maelbeek.

Sa défense, faisant notamment valoir qu’il était en prison au moment des attentats, a bien tenté d’obtenir son acquittement pour les attentats du 22 mars 2016. La défense ne contestait par contre pas la deuxième prévention – la participation aux activités du groupe – pour laquelle il a aussi été reconnu coupable.

Mais la cour d’assises n’a pas suivi la défense. Elle l’a déclaré coupable des deux préventions, alors qu’elle a acquitté Sofien Ayari – arrêté comme Abdeslam le 18 mars 2016 – des attentats du 22 mars 2016.

L’arrêt sur la culpabilité de Salah Abdeslam pour les attentats est longuement motivé. Il conclut à son implication dans les attentats de Bruxelles.

Des lettres compromettantes

Pour arriver à cette conclusion, les jurés se sont appuyés sur une lettre de Salah Abdeslam, repêchée dans un des ordinateurs saisis. Salah Abdeslam y déclare rester en Belgique – plutôt que de rejoindre la zone syro-irakienne – pour “finir le travail” qui avait été commencé par les attentats de Paris. Faisant référence à la ceinture explosive de Paris, il demande “à être mieux équipé avant de passer à l’action”.

”Il a donc fait le choix de rester sur le territoire belge avec les nombreux protagonistes ayant participé, à différents niveaux, aux attentats de Paris”, tout en ayant connaissance du modus operandi de la cellule : attaques coordonnées, mêlant explosifs et armes, ont raisonné les jurés.

Et de s’appuyer sur les lettres que Salah Abdeslam destinait à sa mère, sa sœur et sa fiancée, dans lesquelles il dit qu’Allah impose le combat pour défendre les musulmans humiliés et affirme qu’il “faut tout donner pour Allah, jusqu’à donner sa vie”.

Les jurés ont tenu compte des échanges entre Najim Laachraoui et Oussama Atar, le donneur d’ordre des attentats qui était en Syrie. Dans un de ces audios, Najim Laachraoui dit que si le groupe est cramé, il y a des cibles de premier choix en Belgique. Celles-ci seraient alors visées plutôt que les cibles initiales qui étaient les fans zones de l’Euro 2016, une compétition sportive prévue en juin cette année-là en France.

”Une volonté de participation”

Salah Abdeslam avait connaissance du but et avait volonté d’y participer, ont déduit les jurés. Une déduction qui est renforcée par les mots de Mohamed Abrini selon lesquelles toutes les personnes présentes dans les planques avaient vocation a participé aux attentats.

Par sa présence et le symbole qu'il représentait, Salah Abdeslam a renforcé la détermination du groupe à passer à l'action, note l'arrêt de la cour d'assises.

”Il avait connaissance des actions programmées”, souligne l’arrêt, après avoir relevé que “par sa présence et le symbole qu’il représentait, Salah Abdeslam a renforcé la détermination du groupe à passer à l’action”. Et d’insister sur le fait qu’il est resté à disposition des dirigeants de la cellule pour commettre des attaques coordonnées.

Les jurés n’ont pas suivi le même raisonnement pour Sofien Ayari, arrêté en compagnie de Salah Abdeslam. “Il subsiste un doute sur la volonté de Sofien Ayari de s’associer” au projet terroriste, a conclu le jury, notant qu’aucun écrit n’a été retrouvé. Pour le jury, l’affirmation d’Ayari selon laquelle tout ce qu’il souhaitait était de retourner en Syrie “est vraisemblable”.

Vers un pourvoi en cassation ?

La défense de Salah Abdeslam s’est dite “très, très déçue” de cet arrêt. “J’ajoute que la motivation qui nous donne les raisons de ce verdict ne nous satisfait franchement pas. Aucune réponse n’est apportée à nos arguments développés en plaidoirie”, a souligné Me Michel Bouchat. Et de poursuivre : “On peut éventuellement signer un pourvoi en cassation si on considère que l’arrêt présente des erreurs de droit. Nous l’envisagerons peut-être”.

Ce verdict sur la participation de Salah Abdeslam aux attentats était souhaité par les avocats de partie civile. Un de ceux-ci, rompu aux cours d’assises, soulignait toutefois, tout en jugeant cette motivation pertinente, qu’il aurait été compliqué d’acquitter des attentats du 22 mars Salah Abdeslam tant il incarne la figure du terroriste.