La Belgique en alerte face au danger des attaques terroristes ou d'extrême droite : "Il y a une augmentation significative du nombre de menaces"

”Si un incident devait se produire, le scénario le plus probable demeure celui d’auteurs s’inspirant de l’idéologie ou de la propagande de groupes terroristes djihadistes, tels que l’EI (État islamique, NdlR) ou Al-Qaïda”, écrit l’Ocam. Il pense plutôt à un acteur isolé en Belgique qu’à des commandos envoyés de l’étranger.

Une action violente d’inspiration extrémiste de droite ne peut pas non plus être exclue. Ce type d’extrémistes opèrent généralement seuls, ils se situent en marge d’organisations ou de partis. Ils se radicalisent le plus souvent en ligne et passent à l’acte sans instruction de quiconque, résume l’Ocam.

La menace émanant de l’extrémisme de gauche est par contre considérée comme faible par l’Ocam, même si des extrémistes de gauche belges et étrangers ont été très actifs lors de certaines manifestations parfois violentes pendant la crise sanitaire.

Des “acteurs isolés”

Pour 2022, l’Ocam a enregistré 215 signalements de menace liés au terrorisme et à l’extrémisme. Un tiers ressortait de l’idéologie djihadiste pour un tiers dont la dimension idéologique de la menace n’était pas connue. Les signalements concernent dans la grande majorité des “acteurs isolés”, c’est-à-dire des personnes qui veulent passer seules à l’action violente. La plupart n’ont aucun lien structurel avec des groupes terroristes ou extrémistes. Moins de 20 % des signalements de menace concernent des projets fomentés par plusieurs personnes. Les menaces sont le plus souvent émises par le biais des réseaux sociaux et des applications de messagerie.

Les cibles évoluent : ce sont d’abord des personnes spécifiques, la police, les autorités publiques, des bâtiments publics, le public en général et certaines communautés. “Notre analyse révèle une augmentation significative du nombre de menaces à l’encontre des services de police durant le dernier trimestre 2022”, note l’Ocam. Soit la période qui couvre l’attaque mortelle dont a été victime un policier en service à Schaerbeek. Thomas Monjoie avait été poignardé par Yassine Mahi, un homme chez qui des signes de radicalisation avaient déjà été décelés. Ce qui avait conduit l’Ocam à le classer, dès 2017, comme “extrémiste potentiellement violent”.

De telles attaques, note l’Ocam, ont un impact sur le nombre de menaces reçues, notamment en raison d’une vigilance accrue, mais aussi d’un effet de mimétisme (copycat), incitant de potentiels auteurs à s’inspirer d’un incident. “La question de savoir si cette tendance persistera à l’avenir ou non est surveillée de près”, dit l’Ocam.

À côté de ces menaces issues de courants classiques (gauche, droite, djihadisme), il y a une évolution vers des modes de pensées plus diffus. Des personnes créent ainsi un amalgame de différents aspects de diverses idéologies existantes, mêlées à des théories du complot et de la désinformation. Ils développent leur propre vision du monde, qui se base sur leurs expériences, leurs griefs et leurs frustrations. Les réseaux sociaux jouent un rôle important car ces personnes naviguent dans une “bulle idéologique”, où ils ne sont exposés qu’à des informations qui confortent leur vision du monde.

L’Ocam gère la “Banque de données commune”, qui rassemble les extrémistes à suivre prioritairement. En 2022, leur nombre a tourné entre 700 et 715 noms, qu’ils soient “Foreign ou homegrown terrorist fighters”, propagandistes de haine, extrémistes potentiellement violent ou condamnés pour terrorisme. Quelque 87 % d’entre eux pouvaient être associés à une idéologie islamiste, 9 % à l’extrémisme de droite, 2 % à extrémisme de gauche et 2 % à leur idéologie anti-establishment ou à un contexte politique à l’étranger. Dans près de huit cas sur dix, il s’agissait d’hommes, pour 21 % de femmes.