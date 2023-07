Perpétuité pour l’homicide intrafamilial, moins de peines de prison, lourdes peines en cas de violence contre des agents : voici le nouveau Code pénal

L’incrimination d’homicide intrafamilial est instaurée, assortie d’une peine de niveau 8 (niveau maximal passible d’une peine d’emprisonnement à vie). Pour diverses infractions telles que la torture, les traitements inhumains et dégradants, la peine est toujours augmentée d’un niveau si elles ont lieu dans un contexte intrafamilial, du fait qu’il s’agit d’une circonstance aggravante. Ce principe s’applique également lorsqu’il s’agit d’un ex-partenaire. La violence entre partenaires peut également être punie plus sévèrement si elle se produit en présence d’un enfant.

La discrimination est prévue comme une circonstance aggravante possible pour chaque infraction. En outre, les motifs de discrimination déjà existants sont étendus à l’identité et à l’expression de genre. Une circonstance aggravante signifie que le juge doit choisir une peine plus lourde au sein du niveau de peine.

L’incitation au suicide devient punissable. L’incitation peut être psychologique ou matérielle. Psychologique, lorsque par exemple, on convainc une personne de mettre fin à ses jours, matérielle lorsque l’on sait qu’une personne est aux prises avec des pensées suicidaires et qu’on lui fournit une arme par exemple.

Le terrorisme sera puni beaucoup plus sévèrement. Entre autres, la participation à un groupe terroriste entraînera une peine de 5 à 10 ans de prison au lieu de 1 mois à 5 ans. La participation aux décisions au sein d’un groupe terroriste entraînera une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison au lieu de 10 ans. La préparation d’une infraction terroriste sera passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans au lieu des 5 ans actuels. La peine pour l’incitation au terrorisme – ou l’entraînement de personnes à commettre des actes terroristes – sera également portée à un maximum de 15 ans au lieu de 10 ans. En outre, la règle générale veut que la peine soit systématiquement alourdie d’un niveau si le mobile d’une infraction est de nature terroriste.

La violence à l’encontre des personnes exerçant des fonctions sociétales sera punie plus sévèrement. Il s’agit des policiers, des intervenants des services de secours, des médecins, des conducteurs de train, des chauffeurs de bus et d’autres personnes exerçant une fonction publique. Plus précisément, les infractions seront sanctionnées à un niveau supérieur si elles sont commises contre l’une de ces personnes.

D’autres actes deviennent punissables : le jet d’objets par-dessus les murs ou les grillages d’une prison ou d’un établissement fermé (niveau 2 ou 3 en cas de récidive), la profanation de cadavres en tant que nouvelle infraction à côté de la violation de tombeaux ou de sépulture existante (niveau 2), l’aménagement d’un espace caché dans un véhicule ou la détention d’un véhicule qui en est pourvu (niveau 2 ou 3), l’intrusion dans des véhicules (niveau 2), l’élaboration et la diffusion de manuels de pédophilie (niveau 4).

La peine d’emprisonnement comme ultime remède. Le nouveau Code pénal offre aux juges plus de possibilités de diversifier les peines. Ainsi, des peines de probation obligatoires pourront être infligées, comme suivre des cours de gestion de l’agressivité, se faire admettre dans un centre de désintoxication, travailler avec des victimes (de la route) et autres. “Il a été scientifiquement prouvé que ce type de peines amènent de manière plus efficace les délinquants à se repentir et protègent ainsi mieux la société contre la récidive.” Le juge pourra aussi infliger une amende basée sur le bénéfice financier tiré de l’infraction, à ne pas confondre avec la confiscation déjà existante. D’autres peines alternatives existantes, comme la peine de travail, l’amende ou la surveillance électronique, sont également rendues plus largement applicables.

Une structure de peines simple et cohérente

La classification surannée des infractions, délits et crimes disparaît. Il n’y a plus non plus de peine distincte prévue pour chaque infraction. Le nouveau Code pénal prévoit une classification en huit niveaux de peine. Les peines les plus légères relèvent du niveau 1, tandis que les peines les plus lourdes sont prévues dans le niveau 8.

Pour les infractions relevant du niveau 1, des peines d’emprisonnement ne sont plus possibles. Il s’agit des faits pour lesquels le consensus scientifique indique qu’elles ne sont d’aucune utilité et que les normes sociales ne les réclament pas non plus. C’est le cas, par exemple, pour les formes moins graves de vandalisme, d’outrage, de calomnie ou de violation du secret des lettres. Dans ces cas, le juge doit recourir à d’autres sanctions, telles que la peine de travail, l’amende, la peine de probation, la confiscation, la surveillance électronique et autres.

Au niveau 2, une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 3 ans figure toutefois parmi les possibilités, mais le juge doit justifier pourquoi l’objectif d’éviter la récidive ne peut être atteint avec un autre type de peine. Cela permet d’infliger des peines adaptées à chaque cas. Il s’agit d’infractions telles que la discrimination, les pratiques de marchands de sommeil, le vol avec effraction, la violation de domicile, la violation du secret de l’enquête ou les faux en écriture.

Ce n’est que pour les infractions plus graves liées aux niveaux 3 à 8 que la peine d’emprisonnement reste la norme. Les infractions de niveau 3, passibles de peines de prison de 3 à 5 ans, concernent par exemple des faits tels que le vol avec violence, l’extorsion, le blanchiment d’argent, la corruption publique et le faux-monnayage.

Les infractions de niveau 4, assorties de peines de prison de 5 à 10 ans, comprennent, entre autres, la torture, l’enlèvement et la participation à une organisation criminelle en tant que dirigeant.

Les infractions de niveau 5, assorties de peines de prison de 10 à 15 ans, concernent notamment les faits de torture d’un mineur ou d’une personne en situation de vulnérabilité et de prise d’otages.

Les infractions de niveau 6, passible de peines de prison de 15 à 20 ans, concernent entre autres l’incendie volontaire de nuit et la prise en otage de mineurs d’âge.

Les infractions de niveau 7, punies de 20 à 30 ans d’emprisonnement, visent, entre autres, les homicides, les violences sexuelles ayant entraîné la mort et la torture ayant entraîné la mort.

Les infractions de niveau 8, le niveau le plus élevé, sont punies de la réclusion à perpétuité. Sont concernés les faits d’homicide, d’homicide intrafamilial, d’homicide commis avec un motif discriminatoire, le génocide et les crimes contre l’humanité.