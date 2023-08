Attention à cet escroc qui vend de fausses actions Porsche en se faisant passer pour un employé d’une banque privée

L’avocat pénaliste Olivier Dupont, qui aime démonter les escroqueries, en sait quelque chose. Il est tombé par hasard sur une annonce sur un réseau social, permettant de gagner beaucoup d’argent en quelques clics. Le genre d’arnaque habituel. Sauf que, ici, les noms usurpés sont un peu plus alléchants et permettent de cibler une clientèle plus aisée.

En effet, la pseudo-offre devait permettre d’acquérir des actions d’un constructeur de voitures de luxe auprès d’une banque privée. Me Dupont a joué le jeu… et a mis l’escroc face à ses responsabilités.

Fausse affaire en or

”Il y a une dizaine de jours, j’ai vu une annonce publicitaire sur un réseau social, m’invitant à investir dans des actions Porsche auprès de la banque Kathrein Private Bank, basée en Autriche, et pour lesquelles je pouvais percevoir un bénéfice immédiat de 25 %. Il fallait, pour cela, simplement remplir un formulaire en ligne prérempli. Cela semblait douteux, donc j’ai complété le document. J’attendais d’être recontacté pour creuser”, raconte Olivier Dupont.

Quelques heures plus tard, l’avocat est effectivement contacté par téléphone par un individu se présentant comme un conseiller. L’homme décline sa (fausse) identité. Il se fait appeler Julien Cordier, employé auprès d’une succursale parisienne de la banque, et se dit prêt à aider Olivier Dupont à mener à bien ses transactions.

”S’exprimant dans un français impeccable, au vocabulaire fourni, ce soi-disant Julien Cordier m’a expliqué que la banque pour laquelle il travaillait, la Kathrein Private Bank, avait acquis un stock d’actions Porsche, lors de son introduction en Bourse, à 82,50 euros l’unité, poursuit Me Dupont. Afin de nouer de bonnes relations avec ses futurs clients – ce que je trouvais plutôt étonnant de la part d’une banque régionale autrichienne, alors que moi, je me trouve en Belgique – cette banque aurait décidé de vendre une partie de son stock d’actions, au prix d’acquisition. En d’autres termes, je peux acheter des actions à 82,50 euros l’unité, alors qu’elles sont cotées, au même moment, à 109 euros l’unité.”

”Vu mon enthousiasme, mon interlocuteur a eu la gentillesse de m’adresser un courrier électronique, reprenant les conditions de l’offre : acquisition d’un nombre d’actions se situant entre 50 et 200, et obligation de les conserver pendant une période minimale de 90 jours. La commande s’opère très facilement, en renvoyant un courrier électronique précisant le nombre d’actions souhaité, auquel il convient de joindre une copie recto verso de ma carte d’identité. Le paiement se fera ultérieurement, par virement bancaire.”

Olivier Dupont relève les questions à se poser dans ce genre de circonstances. La première : pourquoi une banque vendrait moins cher et au premier venu des actions valant 109 euros l’unité ? Porsche et Kathrein Private Bank sont-elles véritablement derrière ces opérations douteuses ? Si c’est le cas, la pratique est-elle légale ? S’il s’agit d’une escroquerie, elle peut coûter extrêmement cher aux victimes. Celui qui se lance dans un achat de 200 actions pourrait ainsi se faire dérober 16 500 euros.

Surtout les personnes âgées

”L’absence de toute logique dans l’opération et le gain substantiel promis à l’acquéreur sont les deux premiers indicateurs d’une escroquerie, note Olivier Dupont. Ensuite, est-ce vraiment un canal de distribution “normal” que de vendre des actions, par courrier électronique, suite à une annonce sur un réseau social ? La réglementation européenne impose aux institutions financières un screening de leurs clients, qui ne peut être réalisé de la sorte. En outre, les institutions financières ont l’obligation d’identifier leurs clients, ce qui est peu compatible avec le seul envoi d’un e-mail sur une boîte Gmail…”, ajoute l’avocat.

Olivier Dupont a par ailleurs contacté la banque autrichienne qui lui a certifié qu’elle ne disposait d’aucun bâtiment à Paris, et qu’aucun Julien Cordier n’était employé dans l’entreprise.

”Méfiant, j’ai toutefois voulu en savoir plus en maintenant le contact avec mon fameux conseiller Julien Cordier. Par sécurité, j’ai d’ailleurs enregistré la conversation téléphonique (que La Libre a pu écouter, NdlR). Lorsque je lui fais part du fait qu’il n’existe pas de succursale de la banque à Paris, mon interlocuteur se contente de dire que c’est bizarre et me garantit qu’il ne s’agit pas d’une escroquerie. Il m’invite même à me rendre Paris, en bas du bâtiment où serait située cette fameuse succursale. Ajoutant que je ne pourrais par contre pas entrer dans les locaux, et qu’aucun rendez-vous n’est possible avec le public. Bref, une grosse fumisterie”, relate Olivier Dupont.

Et de conclure : “Si je relate cette histoire, c’est parce que de nombreuses personnes, surtout plus âgées ou plus confiantes, se font très facilement avoir par le beau phrasé de ces escrocs qui ne reculent devant rien pour escroquer leurs cibles. J’invite à la prudence, quand c’est trop beau pour être vrai, il y a probablement le risque d’être face à une escroquerie.”