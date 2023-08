Felicia, avocate et ancienne victime de violences conjugales, témoigne : “Une demande de divorce, c’est souvent perçu comme une blessure d’orgueil”

Felicia fait partie de ces jeunes avocates bruxelloises qui ont la cote. Sa spécialité ? L’immigration économique. Dans son cabinet situé dans le quartier Louise, les clients sont extrêmement nombreux pour des conseils sur leurs droits en tant que travailleurs étrangers. Mais Felicia reçoit également un autre genre de clientèle. Des femmes issues de pays de l’Est, majoritairement de Moldavie, comme elle, mais également de Roumanie et de Pologne. Leurs principales requêtes ? Des conseils pour divorcer sans trop de peine et éviter de succomber aux coups de leur compagnon.

Une thématique que connaît également intimement Felicia, elle-même victime de violences durant de nombreuses années de la part de son ex-mari. “J’ai été une victime et aujourd’hui, j’ose en parler. Et je veux que ces femmes qui subissent ces mêmes agressions trouvent, elles aussi, le courage de sortir de cette spirale, raconte-t-elle. En tant qu’avocate, je vois de très nombreux profils, issus de classes sociales différentes, venir exposer leurs histoires de violences. Personne n’est à l’abri. Aujourd’hui, je veux témoigner, parce que mon histoire personnelle et ce que je vois au quotidien doivent être dits. D’autant que des solutions existent pour protéger les femmes et qu’il est possible d’éviter, enfin, que de nombreux féminicides soient commis”.

L’espoir que ça change

Arrivée en Belgique à l’âge de 19 ans, Felicia entame des études de droit à l’université. Objectif : devenir juriste, passer l’examen du barreau pour ouvrir son propre cabinet d’avocat. À Bruxelles, elle vit déjà en couple avec Dani (prénom d’emprunt), un homme de dix ans son aîné, qu’elle finira par épouser. “C’est vrai qu’il me frappait déjà, mais malheureusement j’ai toujours considéré que, dans notre culture, la violence était quelque chose de “tolérable”. C’est triste à dire, mais c’est comme ça et pendant longtemps, je n’ai pas véritablement jugé que c’était quelque chose de grave, et comme c’était assez rare au début, j’ai accepté”, raconte Felicia.

Quatre ans plus tard, la jeune femme tombe enceinte de son premier enfant. Elle pense que la situation pourrait apaiser les tensions. Mais c’est le contraire : Dani est encore plus violent. “J’ai fini par porter plainte à la police. Puis, je me suis rétractée. Parce que j’avais peur des conséquences pour lui, j’avais peur qu’il se retrouve en prison et que ça soit de ma faute. J’avais également peur que la plainte provoque encore plus de violence, je l’ai donc retirée”, poursuit Felicia.

La jeune femme explique qu’elle a continué à vivre, partagée “entre inquiétude et espoir, l’espoir qu’il change”. “Je me disais qu’avec le temps, la violence pouvait disparaître, parce qu’en tant que papa, il était merveilleux. Je me disais : 'Tu veux vraiment envoyer le père de tes enfants en prison ? Tu veux vraiment que tes enfants grandissent sans leur papa ?'. J’en étais presque à culpabiliser, moi”, regrette-t-elle. En 2018, un nouvel épisode de violence a lieu. La jeune femme frôle la mort. Elle décide de changer de vie.

Jaloux et violent

”C’était le soir du réveillon de Noël. Une soirée qui devait être magique, pleine d’amour. Moi, j’ai échappé à la mort ce soir-là”, se remémore Felicia.

Dani en a ras-le-bol d’entendre le téléphone de sa femme sonner. Il trouve tous les appels et les messages de ses amis et ses proches lui souhaitant un joyeux Noël énervants. Il décide de prendre le téléphone portable de Felicia et s’intéresse à chacun de ces contacts.

”J’ai essayé de récupérer mon téléphone. Il a pris le chargeur de mon ordinateur et m’a violemment frappée à la tête. J’étais inconsciente pendant je ne sais combien de temps. Quand j’ai ouvert les yeux, j’avais une énorme plaie à la tête, je saignais. Mes enfants, heureusement, n’ont pas assisté à la scène. Mais j’ai compris, ce jour-là, qu’ils risquaient de perdre leur maman. Cet épisode de violence m’a ouvert les yeux”.

Felicia se rendra à la police et décide de porter plainte. Elle emporte, avec elle, tous les certificats médicaux attestant de coups – documents qu’elle avait soigneusement cachés sans jamais oser les montrer à quiconque – , mais également une copie de tous les messages menaçants envoyés par Dani.

“Lorsque je lui ai dit que je voulais divorcer, il a été encore plus menaçant. J’ai appris, plus tard, qu’il avait placé un logiciel espion sur mon téléphone et que c’est pour cette raison que lorsque je visitais un appartement pour y vivre seule, il était présent au rendez-vous avant moi. Lorsque je voulais voir des amis, il était au point de rendez-vous également.”

Et de poursuivre : “C’était une pression psychologique en plus d’être physique. J’avais peur en permanence. J’ai fait part de mes craintes à la police, qui n’a rien pu faire. Alors j’ai cherché une solution, de ma propre initiative”.

Mieux promouvoir les dispositifs d’aide

Débrouillarde, Felicia fait plusieurs recherches sur Internet pour trouver une méthode pouvant dissuader Dani de passer à l’acte. Elle trouve une sorte de bijou, un bracelet muni d’un traceur GPS et sur lequel il y a trois boutons, discrets. Des touches qui permettent, une fois qu’on appuie dessus, d’envoyer un message d’alerte à ses proches. “En Belgique, il n’y avait aucun dispositif de protection et quand j’ai trouvé ce bijou, j’étais soulagée. Aujourd’hui, il existe un bouton d’alarme mobile et c’est une chance. Sauf que peu de victimes savent que cela existe. La plupart de mes clients n’ont jamais entendu parler de cet outil et ne savent pas comment se l’approprier. Cela doit changer”, clame Felicia.

Et de conclure : “Ce dispositif qu’est le “Mobile Stalking Alarm” peut véritablement sauver des vies et devrait être davantage promu en Belgique, surtout lorsque les femmes franchissent le pas et osent quitter un conjoint dangereux. Une demande de divorce, c’est souvent perçu, par ces hommes agresseurs, comme une blessure d’orgueil. Outiller les femmes en leur disant systématiquement qu’elles ont droit à ce dispositif, ce n’est pas un détail. Il y a d’autres solutions, comme les abris, mais avoir la possibilité d’alerter les forces de l’ordre en cas de danger imminent, c’est une vraie plus-value. C’est mon message. Permettons aux femmes de ne plus avoir honte, de ne plus avoir peur”.