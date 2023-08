En sortant de la gare de Mons, en travaux depuis la nuit des temps, des aménagements ont été apportés pour éviter que la zone ne ressemble à un quelconque chantier. En face, quelques habitués occupent les terrasses pour un café ou quelques bières. Au Ducal, petit café du quartier, les clients papotent et en viennent inévitablement à évoquer la sécurité aux abords de la gare. “Habituellement, c’est un coin plutôt tranquille, explique la serveuse. On se tient au courant via un groupe WhatsApp de riverains et d’habitués, et on partage tous le même constat : depuis ce coup de feu tiré aux abords de la gare lors d’un règlement de compte à la mi-juillet, on a la poisse. Il arrive plein de trucs bizarres qu’on ne connaissait pas avant”, insiste la dame.

De quoi inquiéter la clientèle ? “On voit que la police est présente, donc ça va. Mais bon, est-ce possible d’avoir la paix totale ? Je ne sais pas, mais on l’espère. En tout cas, ils sont là, ça doit probablement dissuader les voyous”.

Présence dissuasive

À l’extérieur, cinq policiers patrouillent et veillent au respect de l’arrêté du bourgmestre, en vigueur depuis le 31 juillet. Il impose notamment l’interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes. La police contrôle et se montre présente en cas de grabuge.

Rien de particulier à signaler. Sauf peut-être ce matelas et ces ordures abandonnées qui gênent les passants. “La saleté dans les rues pèse énormément sur le sentiment d’insécurité des citoyens. Autour de la gare, il y a aussi pas mal de mendicité, ce qui accentue la problématique. Nous veillons aussi sur cela”, expliquent les policiers pendant que les services de propreté de la Ville nettoient le coin en question.

Soudain, la radio crépite. On signale une possible agression près de la gare. La patrouille s’y rend en vitesse, sous le regard attentif du commissaire Joachim Somma. L’individu est rapidement localisé, interpellé puis fouillé, avant d’être relâché. Il ne s’agissait que d’une légère dispute entre deux badauds qui se sont calmés en voyant la police débarquer.

Patrouille de Police quartier de la Gare de Mons ©Jean Luc Flemal

Pour le reste, cela paraît particulièrement calme. Une telle présence policière est-elle nécessaire, interroge-t-on ? “Malgré les apparences, il y a, parfois, des situations plus tendues qui nécessitent notre présence, assure le commissaire Somma. Et puis, la police travaille aussi de façon proactive, pas uniquement de manière réactive”.

Pour lutter contre quels phénomènes criminels ? Tout ce qui pollue les grandes entités urbaines : petites incivilités, vols, gros deals. La drogue qui circule ici ? Principalement du cannabis, mais aussi de la kétamine, très prisée par les personnes vivant en rue, assurent les policiers. Les Montois peuvent notamment compter sur les patrouilles “PUMAS” (Patrouilles Urbaines Montoises d’Appui et de Sécurisation).

Patrouille de Police quartier de la Gare de Mons ©Jean Luc Flemal

Bandes urbaines de Bruxelles

Si, à l’heure actuelle, il n’y a pas de grandes collaborations entre les autres zones de police du pays, Joachim Somma reste attentif face aux phénomènes criminels venant d’autres villes, principalement de Bruxelles.

À lire aussi

”Il y a, assez régulièrement, des bandes urbaines bruxelloises qui rôdent ici. Nous avons détecté le problème, ici, il y a un an, explique le commissaire. C’est un phénomène importé, il n’y a pas de bandes de ce type à Mons et nous voulons l’éviter. Pour cela, nous convoquons les parents lorsqu’il s’agit de mineurs d’âge, et ça fonctionne puisque nous ne revoyons plus jamais ces jeunes en rue. Cela prend énormément de temps, mais c’est un investissement payant. La police ne peut pas travailler seule, si on n’implique pas les citoyens concernés, ce sera compliqué.”

Le commissaire Somma est-il confiant par rapport aux résultats ? “Nous faisons le point tous les jours et une grande évaluation est prévue fin août. Nous verrons, à ce moment-là, s’il faudra pérenniser cet arrêté ou s’il faudra faire autre chose. Dans tous les cas, nous restons présents pour les citoyens”.