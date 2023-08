L’arrêté du bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), n’est d’application dans le quartier de la gare que depuis le début de la semaine, mais il semble déjà porté ses fruits. C’est en tout cas le sentiment du maïeur socialiste qui explique avoir agi de la sorte pour éviter une escalade de la violence.

Le quartier est-il si insécurisé ? Ou s’agit-il d’un phénomène que l’on perçoit autour de toutes les grandes gares du pays ? “Ce n’est pas comparable à la gare du Midi à Bruxelles, par exemple. Mais, à notre échelle, la situation est réellement problématique depuis une vingtaine d’années, répond Nicolas Martin. Il y a des problèmes liés aux drogues, des personnes sans-papiers exploitées par des trafiquants de stupéfiants. Nous sommes également confrontés à des commerces bas de gamme qui attirent des personnes qui posent problème. Et puis il y a une série de logements assimilés à des marchands de sommeil. C’est donc une concentration de difficultés multiples qui alimentent un sentiment d’insécurité croissant”.

Patrouille de Police quartier de la Gare de Mons ©Jean Luc Flemal

Agir pour éviter l’escalade

Pour agir face à ces problèmes multifactoriels, Nicolas Martin compte évidemment sur ces forces de police, mais également sur le travail mené avec divers acteurs de terrain. Ainsi, les contrôles se sont intensifiés à l’égard des douteux propriétaires qui seraient tentés de louer un petit studio à plusieurs familles en même temps, ou contre ces commerces qui entendraient vendre autre chose que ce qui est réellement affiché. “Nous travaillons dur pour que l’espace public soit accessible et sécurisé pour tous, mais cela n’a pas toujours été évident, regrette le bourgmestre. Pour les logements, par exemple, les normes régionales ne sont pas assez sévères pour nous permettre d’agir concrètement. Quant aux commerces, en dehors d’une fermeture temporaire de quelques semaines ou quelques mois, nous sommes, là aussi, limités. La pression s’est donc accentuée, et c’est dans ce contexte qu’il y a eu ce règlement de compte, mi-juillet”.

Des coups de feu ont été tirés aux abords de la gare de Mons. Heureusement, il n’y a aucune victime. “C’est un fait divers lié au milieu de la drogue. Le tireur a été arrêté et placé sous mandat d’arrêt, mais c’est quelque chose d’inédit et je ne veux pas qu’on bascule vers pire, j’ai donc directement décidé d’agir”.

”Je ne veux pas de ghetto à Mons”

”On a mobilisé plus de forces de l’ordre durant trois semaines et cela a eu des effets positifs puisque des groupes problématiques ont été neutralisés, poursuit le bourgmestre. Il y a eu, par exemple, des jeunes à peine majeurs qui s’en prenaient à des passants, en les harcelant ou en tentant de les voler. Puis, le 31 juillet, j’ai donc pris l’arrêté de police. Heureusement, nous pouvons compter sur un effectif policier plus important. Car depuis que je suis en fonction, j’ai fait de la police ma priorité et la dotation est passée de 16 à 26 millions d’euros”, se félicite le bourgmestre.

Avec des résultats positifs ? L’impression est nuancée. “Globalement, la situation est meilleure, mais le ressenti reste négatif dans le quartier de la gare, déplore le bourgmestre. On aura beau instaurer toutes les normes possibles, le sentiment d’insécurité est difficile à éradiquer. C’est en partie lié à la structure du quartier, raison pour laquelle, je lutte aussi pour plus de diversité sociale et ethnique. Je ne veux pas de ghetto à Mons”, martèle Nicolas Martin.

Lorsqu’on interroge le bourgmestre socialiste sur le soutien des autorités fédérales dans cette bataille sécuritaire, il marque un temps d’arrêt. “Écoutez, je suis stupéfait par la passivité générale des autorités fédérales dans ces matières, lance-t-il, un peu courroucé. Je ne comprends pas qu’on ait une ministre de l’Intérieur à ce point hors sol face à ces problématiques. On va d’aberrations en aberrations dans la gestion sécuritaire de ce pays. En attendant, les autorités communales sont esseulées.”

Dépénaliser le cannabis

Nicolas Martin estime par ailleurs, que certains dans le monde politique, s’amusent à lancer “des critiques sans fondement sur la gestion sécuritaire de Mons”. Il vise, sans le nommer, le président du MR, le Montois Georges-Louis Bouchez, selon qui les caméras de surveillance dans le quartier de la gare sont mal utilisées. “Vendredi, une visite du dispositif caméras de la police a été organisée pour démontrer que cela fonctionne bien et en permanence. Ces critiques n’ont aucun sens”.

Face aux trafics de drogue qui s’intensifient, Nicolas Martin rappelle enfin que le tout sécuritaire n’est pas la panacée. Et le maïeur socialiste de plaider pour une légalisation de toutes les drogues douces. “Le cannabis est devenu un produit de consommation courante. Lorsque nous nous attaquons aux trafics, nous ne faisons que les déplacer. Je plaide donc pour que son usage soit totalement dépénalisé, nous serons gagnants économiquement et d’un point de vue sanitaire. Il vaut mieux avoir des normes d’encadrement plutôt qu’être hypocrite sur la question.”