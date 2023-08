Possession de drogues: plus d'un millier d'amendes immédiates perçues en juillet

Plus d'un millier d'amendes immédiates ont été perçues pour détention de drogues au cours du mois de juillet, principalement lors des festivals, a indiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). En en an et demi, près d'un million d'euros ont ainsi été saisis.