Dans la journée du 4 août, deux femmes sont mortes, succombant aux coups portés par un partenaire dans le premier cas, un ex-compagnon dans le second. Deux féminicides en moins de 24 heures, portant à 21 le nombre de cas répertoriés en Belgique depuis le début de l’année par le blog Stop Féminicide.

Il y a déjà eu quatre cas de féminicides depuis le début de l’été. Maria, décapitée et démembrée par son fils (acte considéré comme un féminicide), à Jemeppe, le 10 juillet. Yu, tuée par l’ex-patron de son mari, à Louvain, le 17 juillet. Et puis Engie à Antoing, et Alexandra à Flémalle, toutes les deux frappées à mort ce 4 août.

Une dispute ?

Engie devait fêter son 42e anniversaire ce dimanche 6 août. Selon les informations révélées par Sudinfo, cette maman de quatre enfants est décédée après avoir reçu plusieurs violents coups de couteau de son compagnon. Lorsque les secours sont arrivés sur le lieu du drame, vendredi après-midi, la victime a été transportée dans un état grave au centre Union du ChWapi de Tournai. Son état s’est détérioré dans la soirée. Engie a rendu son dernier souffle peu avant minuit.

Son compagnon a, lui, été interpellé au moment où les services de secours se sont rendus au domicile du couple. Le dossier a été mis à l’instruction et le chef d’inculpation portera sur un meurtre, voire un assassinat s’il s’avère que les faits ont été prémédités. Une dispute est potentiellement l’élément qui aurait déclenché le drame. Une enquête est en cours et devrait déterminer les raisons qui ont poussé l’individu à passer à l’acte.

Jalousie

Alexandra, jeune maman de 26 ans, a, elle, été tuée à la suite d’une dispute avec Ethan, 21 ans. Ils étaient en couple depuis deux ans, mais la jeune femme avait décidé de mettre un terme à la relation il y a peu. Alexandra s’est rendue, vendredi soir, au domicile de son ex-copain pour récupérer des affaires personnelles.

Ils ont passé la soirée ensemble, avant de se coucher. Le jeune homme a expliqué aux enquêteurs s’être levé au milieu de la nuit pour “se préparer des pâtes”. Puis il aurait lu sur le téléphone portable d’Alexandra un message provenant d’un autre homme. “Le sang d’Ethan n’a fait qu’un tour. Il est remonté dans la chambre où Alexandra était toujours couchée et il lui a demandé des explications", a expliqué Damien Leboutte, procureur de division au Parquet de Liège, interrogé par Sudinfo.

Toujours selon les dires du suspect aux enquêteurs, le ton est monté, les deux personnes se sont empoignées et Alexandra aurait trébuché avant de chuter. “Sa tête a violemment heurté le sol. Mais elle est restée consciente puisqu’elle parlait encore. Ethan est alors revenu vers elle, il l’a agrippée avant de la secouer. Durant ce geste, la tête de la jeune femme aurait de nouveau heurté le sol. Ethan confie alors qu’il a vu du sang sur ses mains puis qu’Alexandra a perdu connaissance”, précise le parquet. Le Flémallois a lui-même appelé la police en indiquant qu’il pensait avoir tué son amie.

Il a été privé de liberté et longuement auditionné par les enquêteurs. Le juge d’instruction l’a inculpé, samedi, d’homicide volontaire. Il a été écroué à la maison d’arrêt de la prison de Lantin. Une autopsie devait avoir lieu lundi pour connaître les causes exactes du décès d’Alexandra.