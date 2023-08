Deux féminicides en moins de 24 heures et, déjà, le 21e cas en Belgique depuis le début de l’année. Dans la plupart de ces affaires, les victimes ont succombé aux coups portés par un conjoint ou ex-mari qui refusait la séparation. Pour Fabienne Glowacz, professeure à la faculté de psychologie de l’ULiège et psychologue clinicienne, “la rupture au sein d’une relation de couple est un temps de fragilités et un moment critique dans les situations où des violences et des menaces étaient présentes. Lorsque c’est la victime qui a pris la décision de la rupture et que la séparation n’est pas acceptée par l’auteur, le risque létal augmente. C’est un contexte à risque de passage à l’acte”.

Mais pourquoi le départ d’une femme dans une relation de couple suscite-t-il tant de violences, et même la mort ? “Je pense qu’au centre de la problématique, il y a la notion du contrôle au sein de la relation, contrôle exercé par le conjoint à l’égard de sa partenaire. Et en contexte de séparation, l’auteur est confronté à un sentiment de perte, de vide et d’abandon intolérables, sa “masculinité” est blessée, analyse Fabienne Glowacz. Il y a, de la part du conjoint, une tentative de reprendre le contrôle. Tentative qui peut se manifester par un passage à l’acte. Car le féminicide peut être vu comme la manifestation de l’ultime contrôle à l’égard de la femme.”

Selon la psychologue, lorsque la femme décide de mettre un terme à cette relation, le conjoint le vivra comme un abandon et une perte, une dépossession. “Il y aura une volonté d’empêcher, de contrer cela et de reprendre le contrôle de la relation de sa femme, quitte à la détruire ou à la tuer.”

Angoisse d’abandon

”Les féminicides nous renvoient à la notion de domination masculine au centre des violences conjugales subies par les femmes, soutient la psychologue. Le fait de perdre sa partenaire, cela peut être vécu comme une blessure du rôle genré de l’homme et en même temps, quelque chose qui laisse ou active une plaie de l’abandon, précise Fabienne Glowacz. Le vide va faire naître une angoisse insupportable pour certains partenaires masculins. Et ce vide ne pourrait être comblé qu’en tentant de reprendre possession de la partenaire, précise la psychologue. Cette notion de possession, c’est le fait d’être littéralement 'dépossédé de son bien', au risque de ne plus pouvoir exister qu’en reprenant possession de l’autre en la tuant”.

Et d’ajouter : “Possession, le mot dit bien, à lui seul, combien c’est un phénomène grave, parce que dans une relation de couple saine, il n’y a pas de possession de partenaire. Pourtant, cette possessivité masculine est encore bien présente et elle est souvent l’élément déclencheur de la violence dans une relation de couple”.

Rapports de domination ancrés dans la société

Selon la professeure, l’analyse des cas de féminicides doit également prendre en considération le fait que nous vivons dans une société héritière des codes du patriarcat encore fortement ancrés et, en même temps, une société où sont prônés des rapports plus égalitaires, où les femmes et les hommes ne sont plus enfermés dans les liens conjugaux. La violence serait ainsi un recours pour rétablir l’asymétrie des rapports hommes-femmes. “Il faut également avoir une analyse sociétale de cette problématique, pointe Fabienne Glowacz. Ces féminicides témoignent combien, malgré les évolutions, nous restons cantonnés dans une société où se transmet un conditionnement sur les rôles supposés des femmes et des hommes. Pour le dire autrement, on vit encore dans une société organisée de façon genrée, favorisant des attitudes dominatrices du groupe masculin envers le groupe féminin.”

Et de conclure : “Masculinité blessée, désir de contrôle, impossibilité de supporter l’abandon, perte et dépossession de l’autre, besoin de maintenir ou reprendre le contrôle, toutes ces notions sont fondamentales pour la compréhension et l’analyse des cas de féminicides. Mais nous devons également ne pas perdre de vue que nous vivons dans une société où les rapports de force et de domination sont considérés comme normaux et légitimés par de nombreux individus.”