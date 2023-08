Durcir le ton. Face à la flambée de violence qui frappe la capitale et, plus largement, les grandes villes belges, le Mouvement réformateur avance plusieurs mesures chocs, allant toutes dans le sens d’une sévérité bien plus stricte envers les délinquants, les trafiquants et les consommateurs de drogue. Selon son président Georges-Louis Bouchez, la Belgique ne fait plus peur. Ni aux organisations criminelles ni aux petits dealers de cocaïne ou de cannabis, encore moins aux consommateurs.

”Si la Belgique est une plaque tournante de la criminalité internationale, c’est selon notre analyse, parce qu’elle ne fait plus peur aux criminels. Cela résulte d’un politique de lutte contre la criminalité – petite ou grande – trop laxiste et d’une inefficience de notre justice. Bien plus que d’un manque de moyens dans la police ou la justice”, argue le président du MR. “Des procédures trop lourdes et inefficaces, des policiers désabusés par le non-suivi de la justice, etc. Pour toutes ces raisons, cela coûte moins cher de se faire prendre en Belgique qu’ailleurs en Europe. En France, le rappeur Booba dit haut et fort que la police et l’État ne font plus peur. C’est la même chose en Belgique : on ne fait plus peur aux criminels.” Pour y remédier, le MR avance plusieurs pistes – à budget nul – pour rendre police et justice plus efficientes.

Chambre du conseil

L’idée est de réduire la récurrence des chambres du conseil – qui décident du maintien ou non en détention d’un prévenu. “Une fois par mois, cela prend un temps colossal aux magistrats, déjà débordés. Et, la plupart du temps, cela ne sert à rien car un prévenu dans un dossier de trafic de drogue, de grand banditisme ou de terrorisme ne sera pas libéré”. Le MR propose de copier le modèle français. “Un mandat de détention provisoire doit pouvoir durer six mois, voire un an. On laisse bien évidemment la possibilité d’une requête de remise en liberté si l’avocat du prévenu a de bons arguments.” Se pose également le problème des prévenus en situation irrégulière sur le territoire belge, près de 40 % des interpellations à Bruxelles selon les données collectées par le MR. “Pour ces personnes – pour autant que cela soit justifié -, la détention préventive sans possibilité de libération doit être automatique. Car, comment peut-on imaginer que ces personnes en situation irrégulière ne risquent pas de se soustraire à la justice ?”

Comparutions immédiates

En corollaire, le MR insiste sur la généralisation des comparutions immédiates : “chaque acte délictueux doit être jugé et sanctionné immédiatement”. “Les procédures sont trop longues. Parfois, les gens sont retenus sans raison légitimes ou sont convoqués plusieurs mois après le délit. Aux Pays-Bas, toutes les peines sont purgées, même les plus petites. Cela génère un effet dissuasif sur les délinquants et vide les prisons. C’est l’inverse du modèle belge ou le criminel ne purge pas sa peine. Un exemple ? À Bruxelles, les vols simples avec violence mais sans arme (un arrachage de sac, etc.) ne sont plus poursuivis. Cette situation crée des carrières de criminels, qui ne craignent pas les sanctions.”

Application des peines

Plus de sévérité, là encore. “En Belgique, on peut sortir de prison au tiers de sa peine. C’est trop tôt. Nous voulons que les récidivistes ne puissent pas sortir de prison avant d’avoir effectué les deux tiers de leur peine.”

Congé pénitentiaire

Le congé pénitentiaire est lui aussi remis en question. “Récemment, un juge m’a raconté l’histoire saisissante de cette personne coupable d’avoir tué quatre personnes. Elle a reçu un congé pénitentiaire pour aller voir un psy quelques mois après son arrivée en prison. Évidemment, on ne l’a jamais revue ! Elle fait aujourd’hui l’objet d’un mandat d’arrêt international. On ne devrait pas permettre à certains détenus d’avoir accès à ce genre de permission. Au contraire, faisons-les travailler, c’est à eux de payer leur séjour en prison, pas au contribuable”

Saisie automatique des biens criminels

Outre une sévérité bien plus grande dans le respect des peines de prison, le MR plaide pour l’automaticité de la saisie de tous les biens des trafiquants de drogue même s’ils ne sont pas le fruit de leur trafic.

Réformer avant de refinancer

Renflouer les caisses de la police, comme l’ont imploré les cinq responsables de la police judiciaire fédérale bruxelloise la semaine passée ? Pourquoi pas même si, pour le MR, refinancer la police sans réformer le système judiciaire n’a aucun de sens. “Tant que la police et la justice n’auront pas mené des réformes d’efficience, cela ne servira à rien”, estime Georges-Louis Bouchez. “Ajouter cinquante policiers dans la gare du Midi ne servira à rien si les délinquants interpellés sont relâchés le lendemain. Quelqu’un qui a reçu dix ordres de quitter le territoire, c’est dix fois le même travail pour la police. Réformons les procédures administratives et judiciaires, parlons ensuite de refinancement.”