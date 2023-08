C’est une de ces disparitions qui n’a jamais élucidée malgré des recherches tous azimuts. Elke Wevers a disparu le 9 décembre 2010 alors qu’elle se rendait à son travail à Maaseik. Elle avait 32 ans. Une nouvelle piste est étudiée depuis mercredi.

Les fouilles se concentrent sur une portion du canal Zuid-Willemwaart à Voorshoven (Maaseik). Selon Het Belang van Limburg, le drone sous-marin d’un particulier aurait cru déceler au fond de l’eau ce qui ressemble à un crâne. D’où cette opération qui implique la police et la protection civile. Un périmètre d’exclusion a été délimité.

Ce dossier de disparition est un des quelque 800 dossiers toujours ouverts au sein de la cellule disparitions de la police fédérale.

Le 9 décembre 2010, Elke Wevers devait normalement se rendre à son travail à l’hôpital de Maaseik où elle était secrétaire de direction. Elle devait rejoindre à pied un carrefour où un collègue l’aurait prise en charge en voiture pour se rendre au travail. Elke Wevers a bien quitté son appartement à Neeroeteren mais, quelques minutes plus tard, elle a envoyé un SMS à ce collègue dans lequel elle a écrit : “Je ne me sens pas bien aujourd’hui, je rentre chez moi”. Elle n’a plus donné aucune trace de vie.

Son petit ami fut un temps soupçonné car il avait échoué au test du polygraphe.

En soirée, son petit ami Tom a prévenu les parents d’Elke, qui ont appelé la police. De nombreuses pistes ont été étudiées au fil des années. Acte de désespoir ? Volonté de changer de vie ? Enlèvement ? Accident. En décembre 2011, Tom a été arrêté, notamment car il avait échoué au test du polygraphe. Il restera une quinzaine de jours en prison.

Des pistes en Suède et en France

Une piste a mené vers la Laponie suédoise. En novembre 2015, un habitant de Maaseik qui venait de s’y installer a été arrêté pour un meurtre. Il fut interné à l’issue de son procès. Il avait habité autrefois dans le même immeuble qu’Elke.

Une autre piste a mené en 2017 vers la France. Elle avait été lancée par un détective privé travaillant pour le compte des parents d’Elke Wevers. Il estimait que son corps aurait pu être enterré près d’un château à Meaux (France). L’auteur du crime serait un plombier, voisin d’Elke qui avait ensuite mené des travaux de rénovation dans un château à Meaux. Cette piste, privilégiée par les parents d’Elke, était considérée comme peu crédible par les enquêteurs.

Ceux-ci n’ont jamais clôturé le dossier. Au printemps, la VRT Télévision a réalisé un docu-série en quatre épisodes pour tenter de relancer l’enquête. La justice a donné son feu vert et a collaboré avec les réalisateurs. Chaque épisode se clôturait par un appel à témoins. Une vingtaine d’appels ont mené à des vérifications. Mais aucun n’a conduit à une percée.