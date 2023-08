La Belgique est tristement réputée pour l’état catastrophique de ces prisons. Surpopulation et insalubrité sont les principaux maux des établissements pénitentiaires du pays, pour lesquels l’État belge a déjà été condamné à de (très) nombreuses reprises, tant par la justice européenne que par la justice belge.

Ainsi, dans un jugement prononcé le 22 juin, l’État belge a été condamné par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, à réduire le taux de surpopulation carcérale à la prison de Mons “à maximum 110 % dans un délai de six mois sous peine d’astreinte de 2 000 euros par jour et par détenu excédant la capacité maximale de la prison de Mons”. Le tribunal a également enjoint l’État belge à mettre un terme à la surpopulation carcérale à Mons endéans les cinq ans et à faire cesser “les traitements inhumains et dégradants présents à Mons” dans un délai de six mois, sous peine d’astreintes.

Ce week-end, on apprenait que ce sont les autorités allemandes qui s’inquiètent de l’état de nos prisons. Au point de refuser qu’un individu, incarcéré en Allemagne et sous le coup d’un mandat d’arrêt européen pour assassinat et tentative d’assassinat commis à Liège, soit transféré en Belgique. Du moins, pas tant qu’il n’y a pas de “garanties humanitaires”. “La raison invoquée par l’Allemagne est une atteinte aux droits fondamentaux”, précise le parquet de Liège, cité par Sudinfo.

L’Italie mais aussi, récemment, les Pays-Bas avaient également communiqué leurs craintes à l’État belge sur la problématique des prisons, rappelle Philippe Hensmans, directeur de la section francophone d’Amnesty Belgique et, par ailleurs, membre d’une commission de surveillance.

Accès aux soins, aux services psycho-sociaux, absentéisme du personnel

”Un juge néerlandais a refusé, récemment, qu’un prisonnier chinois soit transféré dans un établissement pénitentiaire belge pour les mêmes raisons que celles évoquées par les autorités allemandes, explique Philippe Hensmans. Il est vrai qu’une prison n’est pas une autre, certaines sont neuves, d’autres sont dans un état lamentable, mais les personnes envoyées en cellule n’ont pas la possibilité d’exiger où elles seront incarcérées. De toute façon, la situation en Belgique est extrêmement catastrophique. La surpopulation et l’insalubrité ne sont d’ailleurs pas les seules plaies, le problème est multifactoriel.”

Et Philippe Hensmans de pointer l’accès aux services d’aide psychologique et sociale, mais aussi l’accès aux soins – notamment en dentisterie – en prison. Il cible également les conséquences liées au manque de personnel dans les prisons. “Un nombre important d’activités sont annulées à cause de l’absentéisme du personnel – qui, rappelons-le, doivent travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Sans gardiens en suffisance, il n’y a pas de sortie au préau, pas de salle de sport, pas de bibliothèque. Bref, les détenus, en plus d’être à trois dans une cellule insalubre, ne peuvent pas faire grand-chose.”

Le directeur d’Amnesty estime par ailleurs que le nombre élevé de personnes en détention préventive – présumées innocentes, mais privées de liberté et en prison – pèse également sur la situation. “Cette politique de surincarcération ne permet pas de vider des prisons déjà pleines, et cela ne fera qu’empirer avec cette volonté d’envoyer en détention les personnes condamnées pour des courtes peines”.

Un des pires élèves européens

Selon les dernières données chiffrées disponibles et communiquées par l’administration pénitentiaire, 11 649 personnes sont incarcérées en Belgique, pour une capacité de 10 653 places. Près de 167 détenus n’ont pas de lit et doivent dormir sur un matelas déposé au sol.

Au 31 janvier 2022, la Belgique était le quatrième pays d’Europe où la surpopulation carcérale est la plus importante, selon les dernières statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe sur les populations carcérales, publiées en juin 2023.