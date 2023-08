On le sait peu : certaines des compétences en matière de justice sont communautarisées. C’est notamment le cas des maisons de justice qui assurent notamment la guidance des auteurs d’infractions dans le cadre de la surveillance électronique. Cela n’empêche pas les collaborations entre les Communautés, comme pour le marché public des nouveaux bracelets électronique nouvelle génération qui a été présenté cette semaine.

Les nouveaux bracelets électroniques seront plus fiables et plus efficaces. Avec les anciens, il était parfois nécessaire d’utiliser une ligne fixe. Or, celles-ci sont de plus en plus rares dans les habitations des personnes sous surveillance électronique. Les possibilités de géolocalisation seront plus fines. Ces bracelets permettront au porteur de vérifier sur le box de surveillance leurs horaires.

À terme, il sera aussi possible au détenteur d’introduire des demandes de modification d’horaires. Ainsi que des possibilités absolument bluffantes – certains diront même dignes de Big Brother. Mais les politiques seront différentes au nord et au sud du pays. La ministre flamande de la Justice, Zuhal Demir (N-VA), veut aller beaucoup plus loin que son alter ego francophone, en charge des maisons de justice, Françoise Bertieaux (MR).

Faire respecter l’interdiction de contact

La Flandre lancera des tests dès début 2024 sur une application liée à ces bracelets. Elle sera proposée à des victimes, qui seront ainsi prévenues au cas où l’auteur se trouve dans les parages. Ce système sera utilisé pour les victimes de violences conjugales lorsqu’un juge aura fixé une interdiction de contact ou de rapprochement. Lorsque l’auteur sera – consciemment ou non – dans le périmètre interdit de sa victime, les deux seront avertis via l’application. “Ce système est notamment utilisé en Espagne. C’est une garantie pour plus de tranquillité d’esprit pour les victimes”, dit Mme Demir.

Cette option ne sera pas, dans un premier temps du moins, utilisée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le cabinet de Me Bertieaux rappelle ainsi que le fédéral développe actuellement un projet anti-harcèlement, où la police a un rôle de première ligne. “La FWB examinera l’opportunité de le compléter si nécessaire, dans l’intérêt des victimes, moyennant l’adoption de garanties juridiques, en ce compris pour la vie privée de la victime en concertation avec le fédéral”, explique-t-on.

Dans la grande majorité des cas, les jeunes qui déraillent n’ont pas eu de situation familiale stable. Le bracelet électronique qui enregistre leurs allées et venues est donc un outil de 'grand frère' pour maintenir les jeunes sur le droit chemin

Autre possibilité : ces bracelets électroniques pourront contrôler, via la sueur et grâce à des capteurs, la consommation d’alcool. Une des conditions fixées à un placement sous bracelet est en effet de rester à jeun. Fin 2024, la Flandre mènera les premiers tests. Ce que ne fera pas la Fédération Wallonie-Bruxelles, où l’on rappelle que d’autres dispositifs sont actuellement en place, comme les tests urinaires ou sanguins. Mais la FWB ne ferme pas la porte : elle examinera l’opportunité de compléter le dispositif existant, si nécessaire, au nom de la sécurité publique. Là encore, cela se fera en concertation avec le fédéral.

La technologie permettra aussi un suivi bien plus fin. En Flandre, des mineurs à partir de 14 ans, pourront se voir imposer le port d’un bracelet électronique. Un centre de contrôle pourra les suivre et vérifier les trajets qu’ils effectuent une fois sortis de l’école. N’est-ce pas là exactement Big Brother ? Zuhal Demir n’élude pas : “C’est exactement cela. Et c’est ce dont ces jeunes ont besoin. Dans la grande majorité des cas, les jeunes qui déraillent n’ont pas eu de situation familiale stable. Le bracelet électronique qui enregistre leurs allées et venues est donc un outil de 'grand frère' pour maintenir les jeunes sur le droit chemin”.

Là encore, la phase test débutera en Flandre début 2024. Il n’y aura rien de tel en Fédération Wallonie-Bruxelles. À l’inverse de la Flandre, le décret francophone sur la délinquance juvénile, ne prévoit pas une telle mesure pour les mineurs.