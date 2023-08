Xavier Carrette a beau porter la toge depuis près de 30 ans, l’avocat, considéré comme l’un des ténors du barreau de Bruxelles, prend toujours autant de plaisir à se rendre dans une salle d’audience ou à se saisir d’un dossier pour une nouvelle affaire.

Ce fut encore le cas lorsqu’il y a sept ans, un de ses clients – empêtré malgré lui dans le dossier relatif aux attentats de Bruxelles – le contacte. Ce dossier est, aujourd’hui, sans doute celui qui marquera l’avocat jusqu’à la fin de sa vie.

“Dès le premier jour, j’avais l’intime conviction que mon client était innocent. Un vrai innocent, pas ceux qui clament haut et fort n’avoir rien fait, mais qui nous avouent, à nous, certaines histoires. Le défendre n’était pas une mince affaire. Parce que, innocent ou pas, être impliqué dans un tel dossier rendait la tâche plus ardue. Mais ce n’est pas pour cela que j’avais accepté ce dossier. Je voulais que cet homme récupère la vie qu’on était en train de lui voler, expose Xavier Carrette. Ai-je réussi ? Je ne sais pas. Il est acquitté, donc ma mission d’avocat est remplie. Mais qu’en est-il des conséquences humaines ? Parce que les dégâts sont incommensurables. Pour lui comme pour moi”, poursuit l’avocat, ému.

Libre, mais suspect

Ce client, c’est Ibrahim Farisi. Celles et ceux qui ont suivi le procès des attentats de Bruxelles ont forcément entendu son nom, même s’il ne figurait pas sur la liste des protagonistes les plus concernés par l’affaire, il restait impliqué.

Farisi n’était ni un terroriste, ni un “soldat de Dieu”, mais il avait vidé le logement des kamikazes le lendemain des faits. Un rôle loin d’être minime, pense-t-on ? Sauf que l’homme ne savait rien des projets fomentés. Il ne fera qu’aider son frère à déménager le studio dont il était locataire. Une aide qui sera considérée comme un apport logistique important. D’autant qu’à l’entame de l’enquête, le rôle joué par Farisi reste nébuleux. Il fut donc embarqué dans “le procès du siècle” pour “l’une des affaires du siècle”.

“Lorsqu’il a été interpellé, il s’est retrouvé en cellule avec ce statut de terroriste impliquant un régime de détention strict. Cela a duré sept mois. Lorsqu’on est innocent, c’est quelque chose d’encore plus difficile à vivre, raconte Xavier Carrette. Je suis allé le voir régulièrement en prison, et je l’ai vu sombrer dans une profonde dépression. Même quand il a pu sortir, lorsque le mandat d’arrêt fut levé, la suspicion pesait sur ses épaules. Libre, il restait présumé coupable au regard des autres.”

Avocat et psy

Une situation complexe, sorte d’entre-deux que ne supportera pas Ibrahim Farisi pour qui le retour à une vie normale semblait impossible, vu l’étiquette qui lui collait désormais à la peau.

Lui qui ne refusait pas une petite bière de temps en temps sombre en se réfugiant dans l’alcool. Lorsqu’il n’est pas saoul, il cherche à boire à tout prix. Et une fois imbibé, il se fait remarquer. Rébellion, menaces et même vol d’une canette dans un supermarché. L’ancien chauffeur de taxi, connu et respecté dans la capitale n’est plus que l’ombre de lui-même. Il n’espère qu’une chose : être totalement innocenté. Et pour cela, il consultera son avocat, presque tous les jours et parfois même le soir tombé.

“Dans ces cas-là, on n’est plus seulement avocat. On devient assistant social, psychologue, et cela prend du temps, de l’énergie. Et puis, par la force des choses, au fil des récits, les problèmes racontés nous touchent plus encore. Je me suis dit que le sortir de ce bazar devenait urgent. Pour lui, et pour moi”, poursuit l’avocat.

Xavier Carrette et son client ont donc attendu avec impatience que débute le procès des attentats de Bruxelles, à l’automne 2022. Sauf que la période qui précéda le fameux procès fut encore plus compliquée, puisque le parquet fédéral avait décidé de priver Ibrahim Farisi de liberté peu avant l’entame des débats. Problème : l’homme était introuvable.

Et c’est Xavier Carrette qui fut appelé par la police pour aider les autorités à mettre la main sur son client et le faire arrêter.

Requête difficile, mais finalement acceptée par l’avocat. “Imaginez que j’ai dû le convaincre de retourner en prison, le livrer comme Judas, alors que je savais combien la détention avait été un calvaire pour lui, qu’il n’en était pas sorti indemne. Il a d’abord refusé, mais je lui ai parlé. Longuement. J’ai promis à mon client qu’on allait se battre. Puisque sa présomption d’innocence avait été bafouée, j’ai demandé qu’il soit considéré comme présumé coupable. Pour que l’on puisse, ensuite, démontrer, pièce par pièce, qu’il n’avait rien à faire dans ce dossier. C’était un pari risqué. Mais j’avais foi en cette procédure qu’est la cour d’assises. Je me suis dit et je le lui ai d’ailleurs dit : c’est notre plus grande chance d’être totalement blanchi”.

”C’est trop pour un seul homme”

Il y a eu la polémique sur le box des accusés, les problèmes liés aux fouilles à nu, la constitution du jury d’assises et ces bruits de couloir évoquant des risques que ça capote, mettant en péril toute la procédure. Puis, finalement, le procès a pu commencer, avec quelques semaines de retard, mais presque sans encombres.

Et là, Xavier Carrette fut – de façon inattendue – confronté à une autre épreuve : la dureté des débats autour des attentats. “Durant ma carrière, j’ai vu énormément d’horreurs. On essaie de se blinder, mais nous restons humains, nous ne sommes pas insensibles à ce que nous voyons autour de nous. Que nous soyons du côté des parties civiles ou des accusés, ça ne change rien : un avocat, sous sa robe, a aussi un cœur qui bat. Mais durant ce procès, voir des photos de corps calcinés, écouter des victimes en pleurs lorsqu’elles témoignaient, observer ces survivants qui sont là, face à vous, réclamant justice, ça vous bouleverse profondément. On croit qu’un avocat qui défend un accusé est imperméable aux émotions. C’est faux. D’autant que moi, je me nourris de ces émotions. J’en ai besoin pour continuer à défendre le droit et la justice. Mais il y a eu un trop-plein. Le procès des attentats m’a abîmé. Je n’ai pas voulu le voir au départ. Je l’admets aujourd’hui. Ce dossier a laissé des traces.”

Et de poursuivre : “Un jour, une victime m’est tombée dans les bras, et a fondu en larmes. Moi, j’étais là, sans savoir quoi dire, quoi faire. Cette personne voulait me parler, me demander pourquoi j’avais accepté de défendre un accusé. Dans mon cas, c’était un innocent que je défendais, mais lorsqu’on est victime, c’est quelque chose de difficilement audible, et je peux le comprendre. Il a donc fallu, là aussi, être courageux, ne pas se laisser submerger par les émotions, et expliquer les choses. Mais cet épisode, ajouté aux autres moments du procès, à toute cette procédure, cela me rongeait, je me sentais atteint. Vous savez tout ça est difficile, on peut même dire que c’est trop pour un seul homme. J’ai pleuré tous les jours à l’audience”.

Pas de regrets

À la fin du procès, Xavier Carrette pense arriver au bout de la procédure indemne. Mais l’homme craque. Durant les audiences, mais aussi dans la vie privée, il ressent les effets psychologiques d’une procédure judiciaire aussi longue.

“J’ai été le bouclier de mon client durant sept ans. J’ai reçu et recueilli ses émotions, et quelque chose s’est passé. C’est sournois, cela vous touche petit à petit. Le jour des plaidoiries, je n’arrivais plus à parler à haute voix sans pleurer, raconte-t-il, les larmes aux yeux. Alors j’ai écrit une lettre. J’étais incapable de m’exprimer oralement, moi qui considère pourtant que l’oralité, c’est la clé dans un procès, et bien je n’y arrivais plus. Donc j’ai écrit.”

Ibrahim Farisi a finalement été acquitté. Libre, il rend encore, de temps en temps, visite à son précieux avocat. Mais Xavier Carrette le dit sans détour : il souhaite passer à autre chose, ne plus être hanté par ce dossier.

Regrette-t-il d’avoir accepté ce dossier il y a sept ans ? “Des regrets ? Jamais, ni regrets, ni remords, c’est une perte de temps. Parce que je crois fermement en la justice, en l’humain et au droit. Nous, avocats, somme souvent le dernier rempart, et c’est ce qui m’anime. J’ai défendu une cause, celle d’un homme injustement accusé. Donc je n’ai pas de regrets. Par contre, oui, cela a laissé des traces. Je ne crois pas être prêt à recommencer trop vite. Mais en même temps, c’est dans une salle d’audience que je pourrais reprendre vie. Défendre, plaider, exulter, c’est ce qui va m’aider. Mais c’est évident : je ne suis plus le même homme”.