Il était 17 h 45, dimanche, lorsque la police est appelée pour intervenir aux abords d’une habitation située boulevard du Midi, à Bruxelles. Un homme, ensanglanté et vraisemblablement blessé, est à terre. L’individu serait tombé du troisième étage, selon des témoignages recueillis sur place par les forces de l’ordre.

Outre les blessures liées à la chute, l’homme présente des traces de coups de couteau. Lorsque les policiers pénètrent dans l’appartement de l’individu, ils y retrouvent une femme inanimée. Transportée à l’hôpital dans un état critique, la femme d’une quarantaine d’années souffre de plusieurs coups de couteau.

Très vite, la police dresse un périmètre de sécurité dans le quartier. Une partie de la foire du Midi, qui a lieu dans le même quartier, a été momentanément fermée, avant de rouvrir aux alentours de 21 heures.

Les autorités n’ont fait aucun commentaire sur ce drame. “Il est beaucoup trop tôt pour confirmer une quelconque hypothèse”, indiquait, dimanche, la zone de police Bruxelles capitale/Ixelles.

Mais lundi en fin d’après-midi, le parquet du procureur du Roi de Bruxelles, a toutefois communiqué une série d’éléments.

On apprend, ainsi, que c’est en fait une tentative de féminicide qui a eu lieu dimanche soir dans la capitale.

La victime toujours dans un état critique

”Nous pouvons vous informer que la police de Bruxelles-Capitale Ixelles a été appelée hier vers 17 h 45 au Boulevard du Midi pour un homme blessé et désorienté, explique le parquet. L’homme, âgé de 42 ans, présentait des blessures superficielles aux mains et au ventre et il semblait sous l’influence de drogues. Il a été transféré à l’hôpital pour se faire soigner. À l’heure actuelle, il est toujours à l’hôpital.”

Et le parquet de poursuivre : “Dans un appartement tout près, au Boulevard du Midi, la police a retrouvé une femme de 42 ans grièvement blessée. Elle serait la compagne de l’homme retrouvé plus tôt dans la foule à la foire. La femme a notamment reçu plusieurs coups de couteau et a été transportée à l’hôpital dans un état critique. À l’heure actuelle, ses jours sont toujours en danger, mais son état est stable.”

L’homme a été arrêté pour suspicion de tentative de meurtre dans le cadre de violence intrafamiliale. Un juge d’instruction a été requis par le parquet de Bruxelles. Le juge d’instruction décidera si l’homme sera placé sous mandat d’arrêt, précise le parquet.

Peu après son arrivée sur place, la police a donc installé un périmètre d’exclusion, et le laboratoire de la police judiciaire s’est rendu sur place pour procéder aux constatations nécessaires. Un médecin légiste a également été désigné. Des investigations sont en cours.