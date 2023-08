Après la mort de Domenico, 31 ans, tué à Oupeye par un tir policier après un contrôle qui a mal tourné, des heurts ont éclaté dans la commune liégeoise et ses environs. L’enquête est toujours en cours et devrait déterminer ce qui s’est passé le jour des faits. En attendant, Me Renaud Molders-Pierre, l’avocat du policier auteur du tir mortel, s’est exprimé et a évoqué un situation de légitime défense. Des propos qui ne suffiront probablement pas à mettre fin aux tensions qui se sont toutefois quelque peu atténuées, même si les policiers restent sur le qui-vive.

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux la photo du policier, expliquant qu’il s’agissait de l’auteur du tir mortel, alors qu’il s’agissait d’un policier nullement impliqué dans les faits. “Cache-toi bien”, avec de petits émojis représentant des bombes, “refaites tourner l’information”, pouvait-on notamment lire sur les messages publiés sur les réseaux sociaux et qui ont, depuis, été supprimés.

L’individu qui a publié ces images sur les réseaux sociaux est en aveux. Il a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège, mardi, pour faits de harcèlement.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des photos de policiers circulent sur les réseaux sociaux. Ainsi, un autre policier de la Basse-Meuse qui circulait dans une voiture banalisée a été suivi ce week-end par plusieurs personnes, qui pensaient qu’il s’agissait là de l’auteur du coup de feu.

À lire aussi

Un rassemblement vendredi, des tensions à craindre ?

Si la nuit de lundi à mardi a été plus calme que les précédentes, le bourgmestre d’Oupeye, Serge Fillot, a lui été victime de menaces, le forçant à déloger. “Nous avons procédé à l’interpellation d’un groupe de personnes autour de 23h00 et le dispositif policier a été levé vers 03h00 du matin”, a expliqué Serge Fillot, évoquant une “désescalade de la violence”, tout en disant craindre pour sa sécurité celle de sa famille. L’élu local a d’ailleurs drastiquement réduit ses contacts.

Vendredi, un rassemblement de motos et de divers véhicules est prévu place Licourt à Herstal, devant le funérarium ou reposera la victime. Des tensions sont encore à craindre d’ici là