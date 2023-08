C’est un dossier tristement classique qui était jugé jeudi devant le tribunal des vacations de Bruxelles. C’était un de ces dossiers de violence intrafamiliale, typique du “cycle de la violence”, comme l’a rappelé la présidente qui, dit-elle, aurait très bien pu aboutir devant une cour d’assises.

La victime n’était pas présente. Mais sa mère avait tenu à venir témoigner. “Je crois qu’on est passé très près de la catastrophe. Il boit et quand il boit, il devient très agressif. Il ne se contrôle plus”, dit cette femme qui se présente comme la maman de la compagne du prévenu, que nous appellerons Michaël.

”Je crains pour la sécurité de ma fille. On voit assez de choses à la télé”, a-t-elle poursuivi insistant sur le suivi thérapeutique qui devrait être imposé au prévenu, avant de signaler que, dans l’appartement de sa fille, il n’y a plus de porte interne qui soit intacte en raison des excès de colère du prévenu. Et que celui-ci contacte toujours sa fille par téléphone.

La présidente s’étonne. “Pourquoi votre fille n’est-elle pas là ?”, demande-t-elle. “Elle ne me l’a pas dit. Je crois qu’elle a peur”, a-t-elle obtenu comme réponse. Et de préciser que sa fille est au courant de sa présence au tribunal et est d’accord.

Les coups datent du 24 juin dernier. Depuis lors, Michaël a déménagé. Il affirme que c’est son ex-compagne, que l’on nommera Anne, a pris récemment contact avec lui et pas l’inverse. Cela faisait trois ans qu’il était avec elle. Ils se sont mis en couple quasiment au moment où il a perdu son travail. Et, depuis lors, il est toujours au chômage.

Des aveux, mais…

Devant le tribunal, il s’exprime très posément et choisit ses mots. Interrogé par la présidente, il qualifie la relation avec Anne de “conflictuelle, passionnée, avec beaucoup d’empathie mais assez anxiogène”.

Il reconnaît les coups, objectivé par un certificat médical et des photos : strangulation, coups à la tête portés avec une bouteille en plastique. “Je suis d’accord avec ce qui est m’est reproché mais je recontextualise : cela fait trois ans que l’on baignait dans une situation malsaine”.

Il explique que, ce soir-là, il était sorti avec un ami et qu’il avait bu. Mais il conteste avoir un problème d’alcool : “C’est seulement à titre social”, dit-il. Selon lui, Anne aussi buvait. “De part et d’autre, on ne s’est pas tiré vers le haut”, affirme-t-il.

Dans le cycle de la violence, l’auteur va tenter de justifier ses actes, il reporte la faute sur la victime. Dans le même temps, la victime se culpabilise et finit par se croire responsable de la situation

”Vous n’êtes pas ici pour faire le procès de la victime”, corrige la présidente. Mais Michaël persiste face à la juge qui lui demande sa lecture des événements : “Il y a tout un contexte, avec des tenants et des aboutissants”.

Le cycle de la violence

Ce qui ne satisfait pas la juge, pour qui, on est ici “dans un cycle de la violence, avec une situation déséquilibrée : l’alcool, une qui travaille et l’autre pas, des personnalités différentes”.

”Il y a un passage à l’acte. Et l’auteur se justifie et se pointe en victime. La victime culpabilise et se sent responsable de la situation. Il y a ensuite une lune de miel. On se promet monts et merveilles. Et le cycle reprend. Ce n’était pas la première fois”, décrypte la juge.

Michaël n’est pas d’accord : “C’est plus complexe que cela. J’ai dû gérer ses comportements sans appeler la police”. La juge le coupe : “Et vous l’avez réglé par des coups”. Michaël le concède mais corrige : “Je suis discipliné de base”, dit-il calmement. Mais il ne lâche rien. À la juge qui lui dit qu’il a beaucoup cassé chez elle, il dit que c’est Anne qui a commencé. “Mais elle est chez elle”, rectifie la juge.

C’est à la procureure de requérir. Elle situe le cadre. Michaël est sorti avec des amis. Il rentre imbibé. Anne lui reproche et les coups pleuvent. Anne sera notamment attrapée à la gorge et Michaël lui projettera la tête contre un mur. La mère d’Anne a prévenu les voisins, qui recevront aussi des coups avant l’arrivée de la police. Elle recommande des mesures probatoires, comme une formation à la gestion de la violence. La défense de Michaël ne s’y oppose pas. Jugement le 30 août.