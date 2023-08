Une plainte déposée à l'encontre du député fédéral N-VA Sander Loones pour une possible infraction urbanistique : que s'est-il passé ?

Or quelques années plus tard, l'homme politique a procédé au nivellement d'une partie du terrain et planté des dunes en vue de créer une pelouse avant d'y ajouter un pavillon de jardin. Un riverain a récemment porté plainte et la police a pris contact avec l'élu afin de vérifier l'existence d'une possible infraction urbanistique. L'inspection de l'environnement se saisira prochainement du dossier.

Sander Loones plaide pour sa part la bonne foi et pointe du doigt la commune. "Nous avons rénové notre maison il y a plusieurs années avec un permis en bonne et due forme et conformément à toutes les informations que nous avions reçues des services compétents de l'époque", souligne-t-il dans le journal. "Bien sûr, nous ferons tout notre possible pour respecter la réglementation. J'ai ainsi pris les dispositions nécessaires afin de suivre la procédure dès que la plainte a été déposée,", ajoute l'intéressé.

Sur X, anciennement Twitter, le député N-VA conteste que son jardin se trouve sur une réserve naturelle et ajoute qu'une pelouse existe à cet endroit depuis des décennies. Son "pavillon de jardin" est, selon l'intéressé, une serre de 2 mètres sur 3 et le jardin n'est pas non plus bétonné, écrit-il. "Il n'est pas non plus question de condamnation. Aucune procédure administrative n'a encore été entamée. Et il n'y a même pas encore de dossier", poursuit Sander Loones, qui s'en prend également à De Standaard, qui a consacré "une pleine page à l'information avec une très grande photo."