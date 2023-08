Tentative d’enlèvement d’une jeune fille à Gand : la police lance un avis de recherche

Jeudi 23 août, la police a diffusé un avis de recherche avec un portrait-robot de cet inconnu. Comme l’indique la police fédérale, le suspect est un homme âgé d’environ 50 ans et mesurant entre 1m65 et 1m75. Il a les yeux marron foncé et des cheveux courts, noirs et grisonnants. L’homme est mince et a des rides sur les joues. Il a des dents jaunes non soignées. Ce jour-là, il portait une casquette noire avec un motif vert et des lettres blanches, une veste en cuir noir, un pantalon noir et des baskets noires. La police indique également que le suspect est fumeur.

Les enquêteurs aux personnes qui ont été témoins ou qu’ont des informations à-propos de ce fait à se manifester au 0800/30300.