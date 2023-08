Parmi les habitants de Bruxelles, seuls 41 % étaient de nationalité belge à la naissance. Un peu plus du tiers avaient la nationalité d’un pays extérieur à l’Union européenne. On imagine la Tour de Babel avec la multitude de langues parlées par une population si bigarrée. Et si c’est parfois un défi pour le vivre-ensemble, c’est une caractéristique que la justice ne peut ignorer pour juger.

Il suffit de se rendre dans une chambre correctionnelle pour s’en rendre compte. Quasi systématiquement, une personne, généralement assise dans le fond de la salle attend d’être appelée par les présidents qui les connaissent. Ce sont les interprètes, convoqués car un prévenu ou une partie civile ne parle pas suffisamment le français.

Très exceptionnellement, ils peuvent même être deux quand l’on est face à une langue rare : un qui traduit de celle-ci vers le néerlandais ou l’anglais et l’autre qui traduit vers le français. Cela peut être le cas pour des langues comme le sorani, parlé par des Kurdes d’Irak et d’Iran ou certains dialectes indiens.

Ils étaient ainsi deux hommes, jeudi, dans cette salle correctionnelle, échangeant à voix basse dans une langue étrange. À côté de ceux-ci, une femme, qui devait servir d’interprète à un de ces deux hommes qui devait comparaître pour des coups et blessures. Ce dernier, prénommé Michale, avait déjà fait acte de présence auprès de l’huissier d’audience si bien que la juge était au courant qu’elle pourrait traiter son affaire.

Un interprète, sinon rien

Lorsque l’affaire de Michale est finalement examinée, l’interprète lui demande une dernière confirmation. Michale et l’interprète s’avancent vers le banc des prévenus. “Il ne veut pas s’exprimer en anglais”, explique alors l’interprète au juge. Il paraît néanmoins maîtriser la langue, comme en attestent les échanges qu’il a eus avec l’interprète.

Et cette dernière poursuit : “Il ne veut parler que dans sa langue : le tigrigna”. Michale est Érythréen. Le tigrigna est, avec l’anglais et l’arabe, une des trois langues officielles de ce pays de la Corne de l'Afrique.

La juge soupire : “Je vais faire droit à la demande de Monsieur”. Mais elle veut en savoir plus : “Vous êtes en Belgique depuis huit ans. Quelle langue parlez-vous ?”, lui demande-t-elle. “Un peu de néerlandais”, répond Michale, dans un sourire, via l’interprète français-anglais.

Et l’interprète signale alors que la victime est dans la salle. C’est l’homme qui était assis à côté de Michale et discutait avec lui avant que son affaire ne soit évoquée. “Approchez-vous”, lui fait signe la juge. Mains dans les poches, l’homme s’avance. Contrairement à Michale, il ne paraît pas maîtriser l’anglais.

Quand la juge lui demande d’attester de son identité avec un document d’identité, il fait mine de fouiller dans ses poches et fait un geste, comme pour dire qu’il n’en a pas sur lui. “Seriez-vous prêt à donner votre récit à la police ?”, lui demande-t-elle. L’interprète traduit vers l’anglais, avant que Michale ne fasse de même vers le tigrigna.

Il ne veut pas témoigner devant la police. La juge s’étonne et lui demande la raison de sa présence. C’est pour accompagner Michale. Et finalement, il le confirme, oui, s’il y a un interprète vers le tigrigna, il livrera son récit à la police.

Et la juge consulte son dossier. Elle remarque alors que Michale, lorsqu’il a été auditionné après avoir été interpellé par la police, s’était alors exprimé en langue française. “On lui avait dit qu’il aurait un interprète devant le tribunal”, traduit alors l’interprète. Et Michale tient alors à préciser qu’il “connaît beaucoup d’amis qui peuvent traduire le tigrigna” et, qu’ayant beaucoup bu, il ne se souvient plus de son audition à la police, pensant avoir parlé néerlandais.

La juge fixe l’affaire au 1er septembre. Elle fera le nécessaire pour qu’un interprète vers le tigrigna soit présent. Elle demande à la greffière de noter sur un papier la date de convocation et la salle d’audience où Michale et la victime devront se rendre. Ils enroulent la feuille. Ils la glissent toute chiffonnée dans la proche arrière de leur pantalon.

”Avez-vous bien compris ?”, dit-elle une dernière fois, avant d’insister : il est important que la victime soit là pour s’exprimer car les éléments à charge de Michale sont assez lourds.