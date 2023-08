Salah Abdeslam se bat pour ne pas retourner en France

C’est vraisemblablement un des derniers barouds de Salah Abdeslam : sa défense a introduit une requête en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin de ne pas être “rendu” à la France après la fin du procès des attentats de Bruxelles.

Le procès devant la cour d’assises reprend le 4 septembre à 09 h 00 au Justitia avec le débat sur les peines pour les huit accusés reconnus coupable. L’arrêt est attendu à la mi-septembre.

Toutefois, il devrait y avoir lundi après-midi une interruption afin de donner le temps au tribunal de première instance – siégeant lui aussi au Justitia – d’examiner la requête de Salah Abdeslam. L’examen de cette requête introduite par la défense d’Abdeslam en juillet ou août, a été fixé au 4 septembre à 14 h 00 au Justitia.

Il est dès lors plus que vraisemblable qu’à la reprise du procès de la cour d’assises lundi 4 septembre à 09 h 00, la présidente décide de le suspendre, le temps d’examiner la requête d’Abdeslam lundi après-midi. Le procès d’assises reprendrait donc le mardi 5 septembre à 09 h 00, sans bien entendu attendre l’ordonnance du tribunal des référés sur la requête d’Abdeslam.

À lire aussi

Entre Belgique et France

Parmi les personnes qui devaient être jugées à la fois pour les attentats de Paris devant la cour d’assises de Paris en septembre 2021 et pour les attentats de Bruxelles devant la cour d’assises de Bruxelles, il y avait trois Belges (Oussama Atar, Mohamed Abrini et Ali El Haddad Asufi), un Français (Salah Abdeslam), un Suédois (Oussama Krayem) et un Tunisien (Sofien Ayari).

Le cas d’Oussama Atar est particulier car il est jugé par défaut. Il serait mort en zone syrienne. Les cinq autres ont été arrêtés en Belgique en 2016.

La France avait demandé, à la Belgique, leur remise via un mandat d’arrêt européen. Lors de cet examen par la chambre des mises en accusation, les personnes avaient l’occasion de demander un “droit au retour” afin d’éventuellement purger en Belgique la peine qui sera prononcée.

À lire aussi

La chambre des mises en accusation ne se prononce sur ce “droit au retour” que si la personne concernée le demande. Et elle n’y répond positivement que si la personne concernée peut prouver des attaches avec la Belgique. Des attaches avec la Belgique dont trois accusés, Mohamed Abrini, d’Ali El Haddad Asufi et de Salah Abdeslam, peuvent se prévaloir. Bien que de nationalité française, ce dernier est en effet né à Bruxelles. Il y a toujours vécu et sa famille est installée en Belgique.

Me Stanislas Eskénazi (pour Mohamed Abrini) et Me Jonathan De Taye (pour Ali El Haddad Asufi) ont fait valoir devant la chambre des mises en accusation ce “droit au retour”. Et ils l’ont obtenu. Les deux hommes étaient donc simplement “prêtés” à la France pour le procès qui a eu lieu à Paris. Il était donc acquis pour eux qu’après une éventuelle condamnation en France, ils reviendraient en Belgique pour purger cette peine française.

La défense d’alors de Salah Abdeslam n’avait en revanche pas formulé une telle demande devant la chambre des mises en accusation. Salah Abdeslam n’a donc pas été “prêté” à la France mais “donné” définitivement. Après sa condamnation à Paris, il a donc été “prêté” à la Belgique pour le procès de Bruxelles et doit donc retourner purger sa peine de perpétuité incompressible – prononcée au terme du procès parisien – dans une prison française. Ce qu’il ne souhaite pas, raison pour laquelle sa défense a déposé la requête en référé.