"La surpopulation carcérale sera exacerbée par l'exécution des peines de moins de 2 ans"

La recherche scientifique montre que les courtes peines privatives de liberté contribuent peu aux objectifs de la détention tels que la resocialisation et la réhabilitation, et qu'elles n'ont pas non plus d'effet dissuasif, appuie le Conseil. L'emprisonnement de courte durée n'est, en outre, souvent pas sans conséquence: perte de l'emploi et du logement, dégradation des relations sociales, accumulation de dettes supplémentaires, stigmatisation sociale, énumère-t-il.