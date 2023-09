Les avocats de Sven Pichal, en prison pour une affaire de pédophilie, déposent plainte contre De Morgen auprès du Conseil de la presse

Les maîtres Walter Damen et Davina Simons sont mécontents d'un certain nombre d'articles parus en ligne jeudi et dans les journaux vendredi au sujet de l'"affaire Pichal". "Ces articles contiennent des informations erronées et des fabrications, ce qui empêche les lecteurs de faire la distinction entre la fiction et la réalité. De telles publications ne font pas du tout preuve d'un journalisme sain". Ils vont donc déposer une plainte auprès du Conseil de la presse.