À l’approche de la rentrée judiciaire, le bâtonnier de l’Ordre français du barreau de Bruxelles, Emmanuel Plasschaert, et la vice-bâtonnière, Marie Dupont (première femme à occuper cette fonction à Bruxelles), ont un agenda extrêmement chargé. Le duo enchaîne les réunions et planche déjà sur les grands rendez-vous qui vont ponctuer la dernière année de Me Plasschaert à la tête du barreau bruxellois, avant que Me Dupont reprenne le flambeau le 1er septembre 2024.

Et leurs ambitions sont de taille : lutte contre le harcèlement et valorisation financière des avocats stagiaires, meilleur soutien des avocats aux victimes de violences intrafamiliales. Voilà quelques-unes des missions, de taille, qu’ils se sont données. Sans oublier de rappeler, haut et fort, que le manque de moyens de la justice pourrait être lourd de conséquence.

À ce propos, l’ancien bâtonnier, Maurice Krings, osait parler de risques de “vendetta”. Un avis partagé ? “Je n’utiliserai pas ce terme, mais il est clair qu’à force d’attendre que justice soit rendue, les justiciables pourraient perdre patience et vouloir régler leurs affaires eux-mêmes, lance Emmanuel Plasschaert. L’arriéré de la cour d’appel de Bruxelles est de 4 à 6 ans. Cela signifie qu’il faut attendre 4 à 6 ans de plus, après un premier jugement pour qu’une décision de justice soit définitivement rendue. Cela me scandalise, car cette lenteur est un véritable frein au bon fonctionnement d’un état de droit, c’est indigne d’une démocratie.” Pour Marie Dupont, cette situation “alimente les populismes et accroît la perte de confiance des citoyens envers la justice”. “La colère des justiciables est plus manifeste, on ressent une agressivité grandissante, surtout au pénal et dans les affaires familiales.”

"Bruxelles rassemble une quantité importante de dossiers et de conflits que la justice doit traiter, mais il n’y a pas assez de magistrats et pas assez d’argent. Dans un tel contexte, les citoyens en pâtissent et les avocats souvent peinent à expliquer à leurs clients que la Justice ne soit pas aussi efficace et rapide qu’elle le devrait”

Limiter les départs des jeunes avocats dégoûtés

Évitant de s’attaquer plus longuement à l’épineux (et latent) dossier du manque de moyens de la justice, nos deux interlocuteurs préfèrent exposer leurs priorités pour leur Ordre (qui rassemble près de 5 000 avocats). Le premier point concerne le sort des avocats stagiaires, ces jeunes qui préparent leur carrière dans l’avocature mais qui, parfois, terminent leur apprentissage découragés par la précarité de la profession et la surcharge de travail.

Marie Dupont qui, en tant que vice-bâtonnière, est la “patronne” des avocats stagiaires, a passé l’année à écouter leurs doléances. “Nous avons constaté que les questionnements et les craintes concernent les aspects suivants : surcharge de travail et épuisement, harcèlement – dont le harcèlement sexuel qui est minime, mais existant -, difficultés financières et stress au travail, difficile équilibre entre vie privée et vie professionnelle, expose la vice-bâtonnière. Une équipe d’avocats a été formée pour accompagner les avocats en détresse – parce que nous voulons soutenir les stagiaires mais également le reste de l’avocature – et une autre équipe est chargée de veiller à la prévention de situations problématiques. Les maîtres de stage, eux, demandent à être mieux outillés. L’objectif, les prochains mois, est de se concentrer sur l’aide à apporter aux maîtres de stage, parfois démunis face à la génération Z.”

Concernant les aspects financiers, il a été décidé que les frais de formation seront pris en charge par les maîtres de stage, alors que les rémunérations des stagiaires seront rehaussées pour atteindre un forfait mensuel minimal de 2 000 euros durant la première année, et 2 500 euros pour les deux dernières années du stage.

Des changements attendus, de longe date, par les plus jeunes et qui devraient limiter l’exode que subit l’avocature bruxelloise depuis quelques années. “C’est vrai que de nombreux jeunes quittent la profession. Mais il ne faut pas non plus imaginer qu’ils s’en vont tous dégoûtés à cause d’un climat maussade, précaire et stressant, défend Emmanuel Plasschaert. Certains quittent le barreau heureux de leur parcours et de la formation reçue mais souhaitent donner une autre orientation à leur vie professionnelle. Ce n’est pas un problème. Ce qui nous inquiète, c’est quand ils quittent le barreau parce que leur stage ne s’est pas bien passé ou en raison de la précarité de leur situation financière, et alors même qu’ils auraient pu s’y épanouir. Ça, c’est un échec. C’est un environnement qui n’est, certes, pas toujours facile et parler reste compliqué, mais le barreau s’est donné comme mission d’être davantage à l’écoute. Et nous nous impliquons. Cela dit, il n’y a pas de miracles : sans davantage de moyens de la part des autorités, cela restera compliqué. Bruxelles rassemble une quantité importante de dossiers et de conflits que la justice doit traiter, mais il n’y a pas assez de magistrats et pas assez d’argent. Dans un tel contexte, les citoyens en pâtissent et les avocats peinent souvent à expliquer à leurs clients que la Justice n’est pas aussi efficace et rapide qu’elle le devrait”.

batonnier du barreau de bruxelles , emmanuel plasschaert et la vice batonniere marie dupont ©cameriere ennio

Chiens de garde et lanceurs d’alerte

Emmanuel Plasschaert et Marie Dupont rappellent par ailleurs que les avocats sont également “des lanceurs d’alerte et des chiens de garde de la démocratie”. Et d’évoquer le travail mené par le barreau dans la crise migratoire en Belgique, en particulier à l’attention des demandeurs d’asile qui arrivent sur notre territoire. “Cela fait un an et demi que des centaines de volontaires se chargent, bénévolement, d’aider ces personnes à préserver leurs droits et leur dignité. C’est un travail titanesque qui n’est pas facilité par l’État belge qui a d’ailleurs été condamné à de nombreuses reprises par les juridictions belges et par la Cour européenne des droits de l’Homme. Sans que cela ne change grand-chose, déplore Emmanuel Plasschaert. Cela m’inquiète parce que cela signifie que lorsque l’État est condamné à plusieurs reprises, cela ne change rien. Quel message on envoie aux justiciables ? Qu’ils doivent respecter la loi, mais que l’État peut se permettre de ne pas le faire ?”

Le bâtonnier réagit également à la fin temporaire de l’accueil des hommes seuls demandeurs d’asile décidée par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V). “Je ne vous cache pas ma profonde inquiétude face aux dernières déclarations de notre secrétaire d’État qui annonce la suspension unilatérale de l’application d’une loi. Cela dénote non seulement une dérive démocratique majeure, mais également un aveu d’impuissance de notre État à gérer une crise qui existe déjà depuis plus d’un an. Sans parler du manque total d’empathie à l’égard des êtres humains à l’égard desquels nous avons tous un devoir de solidarité.”

Plus présents pour les victimes de violences sexuelles

Enfin, le barreau de Bruxelles planche sur un projet permettant aux avocats d’être impliqués de façon plus précoce dans les dossiers de violences intrafamiliales. C’est plus précisément la présence et le soutien d’un avocat auprès des victimes de violences sexuelles qui est défendu. Pour cela, le barreau propose une formation à destination des avocats qui souhaiteraient s’investir dans ces types de dossier. Objectif : être présent auprès des victimes dès les premières démarches auprès, par exemple, des centres de prise en charge des violences sexuelles, les CPVS.

”L’objectif n’est absolument pas d’interférer dans le travail des enquêteurs, mais bien de proposer un soutien supplémentaire aux victimes, explique Emmanuel Plasschaert. Un avocat, doit bien sûr défendre les droits et intérêts de son client. Mais il est aussi, et même avant tout, celui qui se tient aux côtés de son client dans les moments difficiles de sa vie, qui le réconforte et lui redonne confiance.”. Un projet pilote est en cours d’élaboration. Le bâtonnier et la vice-bâtonnière espèrent aboutir très bientôt.

”Le barreau souhaite démontrer que les avocats sont impliqués dans les questions sociétales qui animent le quotidien des citoyens. On ne se limite pas à porter une toge, à empiler des dossiers, à rédiger des conclusions et à faire des plaidoiries. Nous sommes un contre-pouvoir et malgré les manques de moyens qui font souffrir le monde de la justice, nous croyons plus que jamais en cette mission de service public de l’avocat”, concluent Emmanuel Plasschaert et Marie Dupont.