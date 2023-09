À quelques jours de la rentrée judiciaire, les audiences se font plutôt rares au palais de justice de Bruxelles. Mais ce matin-là, de nombreux policiers rôdent toutefois près d’une salle d’audience. Certains montent la garde, d’autres accompagnent les détenus qui, déjà condamnés, se présentent pour tenter de faire réduire leur peine en faisant appel.

C’est le cas de Florin (prénom d’emprunt), la quarantaine, qui a écopé de quatre années de prison pour une sombre affaire d’agression sexuelle. La victime, elle, parle de viol et de coups et blessures. Après avoir contesté une partie des faits, Florin admettra une tentative de viol. Rien de plus. Et c’est pour plaider sa cause qu’il se présente, à nouveau, face à la justice. Et tenter de convaincre juges et avocat général que dans cette affaire, il est aussi victime.

Des bisous, rien de plus

Florin ne parle pas français. C’est donc accompagné d’une interprète qu’il revient sur cette soirée d’octobre 2019 et sa rencontre, dans un bar, avec une jeune femme qui, dit-il, lui fait des avances. La fille est jolie, dit-il, et elle lui plaît, mais Florin, lui, n’ose pas trop s’avancer. Il a peur de ne pas pouvoir “aller au bout”, confie-t-il.

Car Florin fait part de problèmes d’érection. “J’aime bien être excité, mais ça n’arrive pas assez souvent, je tombe en panne, explique-t-il, platement, via son interprète. La juge l’écoute d’un air intrigué. Puis lui fait signe de poursuivre. Alors Florin continue son récit. Il raconte qu’au cours de la fameuse soirée avec cette fille, ils boivent de l’alcool. Bière, vin, whisky, ils prennent de tout et sans compter. “On s’est un peu fait des bisous. Puis je voulais partir, mais elle m’a demandé de rester et de l’accompagner à la maison. On est sorti, on est arrivé devant sa voiture, et là, on a fait des trucs”. Puis il se tait, se contente d’un haussement d’épaules, comme s’il n’avait plus rien à déclarer.

La juge intervient : “Vous avez fait des trucs ? Quels trucs, Monsieur ? Continuez s’il vous plaît”.

”On a continué à se faire des bisous. Je l’ai pas forcée, mais elle m’a mordu la lèvre. J’ai commencé à saigner très fort, alors je lui donné une gifle, explique Florin. Vous avez ma parole d’homme : il n’y a eu aucun autre acte sexuel.” Il réfléchit un instant, puis s’exclame : “Comme elle était pas satisfaite sexuellement, elle m’a mordu. Selon moi, elle a porté plainte pour gagner de l’argent, parce que je gagne jusqu’à 20 000 euros par mois”.

”C’est un accident”

La juge – qui avait l'air perplexe tout au long de l'audience – ne semble pas convaincue par le récit de Florin. Elle lui rappelle d’ailleurs que des traces de liquide séminal ont été retrouvées sur les sous-vêtements de la victime. Que la victime – qui s’est présentée dans un centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) directement après les faits – avait aussi des marques d’étranglement. Des éléments qui démontrent qu’il y a manifestement eu agression.

”Quant à vos propos selon lesquels Madame vous a mordu parce qu’elle n’était pas sexuellement satisfaite, comment dire…”, murmure la juge.

Florin tente de se défendre de façon un peu gauche. Et justifiera les traces de liquide séminal par une “éjaculation involontaire”. “C’est un accident. Cela peut arriver à tout le monde”, dira le quadragénaire. Et d’ajouter : “En tout cas, je n’ai pas violé cette fille. Le viol, c’est quand on ne veut pas, et moi je voulais”.

C’est à présent au tour de l’avocat général de s’exprimer. Il salue le courage de la victime qui a pris l’initiative d’aller directement au CPVS. Et se dit “totalement halluciné” par les propos de Florin. “Traces d’étranglement, liquide séminal, ADN : tous les éléments de preuve sont réunis. Je ne vois même pas ce qui est contestable. Monsieur parle d’éjaculation accidentelle. Quand on retrouve du sperme sur une culotte, on se demande comment on peut parler d’accident, martèle-t-il. Il y a eu pénétration, il y a eu viol. Le viol, c’est quand on ne veut pas. Monsieur voulait sans doute, mais la victime, elle, n’en voulait pas”.

L’avocat général demande que la peine soit alourdie à six années de prison.

Le conseil de Florin, lui, plaide un sursis probatoire. Son client doit, dit-il, être suivi psychologiquement et être interdit d’accès dans les établissements de débit de boissons.

Prononcé le 8 septembre.