C’est devenu un casse-tête quotidien pour des milliers d’automobilistes circulant en région bruxelloise : depuis le passage de l’ensemble de l’agglomération en zone 30, exceptée quelques axes encore à 50 et d’encore plus rares à 70, il est parfois difficile de se retrouver quant à la vitesse à adopter. C’est relativement facile dans les rues étroites des quartiers, parfois moins sur des routes assez larges que l’on pourrait penser à 50 km/h mais qui sont en réalité fixées à 30 km/h. Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-même : depuis la généralisation de la zone 30 en janvier 2021, les excès de vitesse ont explosé à Bruxelles. En 2022, la police a verbalisé 398.070 fois pour conduite trop rapide. Soit 28 % de plus qu’en 2019, dernière année de référence d’avant-covid.

Mais si les Bruxellois et automobilistes extérieurs qui viennent dans la capitale sont parfois perdus quant aux limitations de vitesse, nos forces de l’ordre peuvent l’être aussi. En témoigne cette affaire qui est arrivée à Alain, un conducteur carolo d’une cinquantaine d’années, il y a quelques mois et qui vient de trouver, pour lui, un épilogue heureux.

Au mois d’octobre dernier, notre homme a eu la bien désagréable surprise de trouver une missive estampillée du logo de la police dans sa boîte aux lettres. Ces lettres n’étant jamais annonciatrices de très bonnes nouvelles, Alain craignait d’y trouver la copie d’un procès-verbal. Et il ne fut pas déçu : le quinquagénaire se voyait verbaliser pour avoir roulé à 58 km/h au lieu de 30 sur l'avenue de Tervuren, à Woluwe-Saint-Pierre.

Une vitesse, corrigée à 52 km/h en ôtant la marge technique de 6 km/h, qui aurait dû, selon le site de la police fédérale, lui coûter pas moins de 194,06 €. Sauf que notre homme en était convaincu : s’il admettait avoir roulé, légèrement, en excès de vitesse, celui-ci ne pouvait être aussi important. Alain pensait qu’à l’endroit du contrôle, la vitesse était bien limitée à 50 km/h et non 30 comme indiqué sur le procès-verbal.

L'automobiliste et son avocat ont vérifié directement : le panneau était bien là au moment du contrôle.

Dès le lendemain de la réception du courrier, notre homme s’est rendu sur place. Et a effectivement constaté qu’il était dans son droit. Et il l’a fait savoir au parquet via la procédure classique de contestation. “Il est indiqué sur le procès-verbal que c’est une zone limitée à 30km/h alors qu’à hauteur du radar, c’est bien une zone à 50 km/h. Un panneau se trouvait à environ 50 m avant l’endroit où était stationné le verbalisant et son radar.”

L’automobiliste avait également pour lui les images de sa dashcam. De quoi contraindre le parquet à classer sans suite ? Sans réponse du parquet durant de longs mois, c’est ce que pensait notre automobiliste. Jusqu’au jour où une nouvelle missive est arrivée dans sa boîte aux lettres, fin février. “Le parquet du Procureur du Roi a étudié votre contestation et la refuse, a-t-il reçu comme réponse. L’amende reste donc maintenue.” Avec une invitation à payer endéans les dix jours, sous peine d’augmentation de l’amende.

Convaincu de son plein droit, Alain s’est alors tourné vers Maître Bruno Gysels, avocat spécialisé en matière de roulage. “Non seulement le parquet a mis plus de quatre mois pour refuser la contestation mais, en plus, il ne l’a motivée d’aucune façon”, tonne Maître Gysels. Lequel a donc, lui aussi, introduit une contestation auprès du parquet de police, exigeant le classement sans suite immédiat du dossier, pour les motifs invoqués plus hauts, à savoir l’erreur de limitation lors du contrôle.

De quoi faire plier le parquet ? Que nenni ! Alain a donc dû saisir le tribunal de police. Et le juge, en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, a décidé d’acquitter le Carolo le 1er août dernier. “Mon client était même prêt à payer pour avoir roulé à 52 km/h, vitesse corrigée, au lieu de 50 mais le juge a semble-t-il pris en compte l’énergie dépensée par celui-ci pour faire valoir ses droits.”

Pour Maître Gysels, cette affaire, qui aurait pu être classée en un jour mais a finalement pris près d’un an pour l’être – et aura donc coûté pas mal d’argent à la société civile -, témoigne à elle seule des dysfonctionnements du parquet de police. “C’est à se demander si le parquet lit vraiment les contestations envoyées par les citoyens ou s’il ne se contente pas d’envoyer des refus stéréotypés. Cette affaire aurait dû prendre quelques jours, elle a duré près d’un an !”

L’avocat s’inquiète aussi du sort des nombreux automobilistes qui, faute d’avoir vérifié, auront payé l’amende sans contester, ou qui auront fini par “céder face aux pressions du parquet” après une contestation refusée. “Combien de personnes ont-elles été verbalisées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être ? En tant que citoyens, nous sommes censés faire confiance aux policiers. Mais le policier en charge du contrôle ce jour-là s’est visiblement trompé. C’est d’autant plus inadmissible qu’il faille un an pour faire accepter l’évidence."