Je vis en collocation, les autres locataires ont dégradé le bien et, moi, je refuse de payer. Que puis-je faire légalement ?

Les pistes juridiques dépendront de votre situation : les dégradations ont-elles eu lieu avant, pendant ou après que vous étiez locataire ?

Les bons réflexes

Dans un premier temps, il est fortement recommandé d’en discuter au préalable avec les colocataires en question afin de résoudre le conflit à l’amiable. Il se pourrait bien que ceux-ci acceptent volontairement de prendre en charge le coût des réparations.

Si l’échange est rendu impossible, la première chose à faire, quelle que soit la situation, est de se ménager des preuves des dégradations et du fait qu’elles ont bien été causées par les autres locataires. À cet égard, des photos permettent d’établir les dommages, leur ampleur et leur date. Tout élément de preuve sera utile, en ce compris des témoignages.

Attention toutefois à toujours confirmer ce qui s’est dit dans un écrit (sms, courriel ou autre) afin d’en garder une trace (et le cas échéant, de la reconnaissance par les autres du fait qu’ils sont à l’origine des dégradations).

Notez qu’une demande en conciliation devant le Juge de paix accélère la procédure et a pour avantage de résoudre le problème sans envenimer les relations entre colocataires. Cette procédure est gratuite.1

Les dégradations ont lieu pendant que vous êtes colocataire

Il appartient normalement aux locataires d’effectuer toutes les réparations à leur charge2 en cours de bail. Si vous ne parvenez pas à dégager un accord avec vos colocataires pour effectuer les travaux ou s’il s’agit de travaux normalement à charge du propriétaire, il faut alors l’en avertir sans tarder.

Le bail “de colocation”

Si vous avez signé un bail de colocation, tous les locataires sont solidairement tenus envers le bailleur, même si les dégradations n’ont été causées que par quelques-uns. Cela veut dire que le propriétaire peut se retourner vers n’importe lequel d’entre vous pour demander le remboursement des frais de réparation.

Le bail “normal”

Il se peut également que le bail passé avec le propriétaire soit un bail “normal” et non un bail selon le régime spécifique de la colocation. Dans ce cas, la situation diffère selon que vous soyez signataire du bail (votre nom est repris dessus comme un des locataires) ou non.

Si vous êtes parmi les signataires, voire l’unique signataire du bail, le bailleur pourrait se retourner contre vous, même si vous n’êtes pas l’auteur des dégradations.

Notons qu’à défaut de preuve de l’auteur des dégradations, les frais se répartissent entre tous les locataires à parts égales.

À lire aussi

Les dégradations ont lieu après avoir quitté votre colocation

Avec bail de colocation et pacte de colocation

Lorsque vous aviez signé un bail de colocation et que vous décidez de partir de cet hébergement, vous vous déliez de vos engagements vis-à-vis du propriétaire moyennant le respect de certaines conditions (remettre votre préavis, trouver un remplaçant ou payer certaines indemnités).

Toutefois, si les locataires invoquent que des dégradations sont survenues lorsque vous étiez locataire et que vous en êtes l’auteur ou que celui-ci demeure inconnu, ils pourraient décider se retourner contre vous. Pour que leur requête soit considérée, elle doit être appuyée d’une preuve qui puisse mettre en évidence que ces dégradations ont eu lieu avant votre départ. Afin d’éviter une telle situation, deux solutions s’offrent à vous : établir entre colocataire un état des lieux intermédiaire ou prendre minutieusement en photo les communs avant que vous ne quittiez la colocation.

Sans application du régime spécifique de colocation

Dans le cas où vous n’aviez pas signé de bail spécifiquement de colocation, votre situation différera en fonction que vous soyez signataire du bail (votre nom y est repris comme étant l’un des locataires) ou non.

Dans un premier temps, il vous est recommandé de vérifier que vous êtes bel et bien plus locataire (vous avez signé un avenant pour qu’un nouveau locataire prenne votre place ou donné un congé pour mettre fin au bail). Si tel est le cas, vous êtes libéré de votre bail. Les autres locataires ne peuvent donc rien vous réclamer, mis à part s’ils parviennent à prouver que les dégradations datent d’avant votre départ.

Si toutefois vous êtes toujours officiellement locataire (rien n’a été fait vis-à-vis du propriétaire pour officialiser votre départ), il faudra d’autant plus veiller à bien vous réserver les moyens de preuve du fait que vous n’en êtes pas l’auteur. En effet, la plupart des baux indiquent que les locataires sont solidairement tenus de toutes les obligations du bail.

Les dégradations ont lieu avant que vous n’entriez en colocation

Si vous signez un avenant pour devenir officiellement locataire, il vous est fortement recommandé de réaliser un état des lieux intermédiaire. Idéalement, cet état des lieux sera fait avec le propriétaire afin d’éviter qu’il ne puisse réclamer les dégâts locatifs relevés à la fin de la location, en ce compris ceux qui datent d’avant votre arrivée.

Enfin, si vous ne signez pas de bail, il reste utile de vous réserver la preuve de l’état du bien à votre arrivée afin de vous prémunir d’un recours éventuel des autres locataires à votre encontre.

Qui est Me François Lemaire, l’auteur de cette chronique ?

Me François Lemaître est avocat au barreau de Bruxelles (FIUS) et sa pratique se concentre notamment sur le droit de l’immobilier. Il est par ailleurs formateur au CEFIM (centre de formation continue pour les métiers de l’immobilier).

1 Plus d’informations : https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/le-systeme-judiciaire-belge/justice-de-paix#list-procedures

2 À à savoir les réparations locatives et de menu entretien par opposition aux réparations plus structurelles à charge du bailleur. Liste pour la Région de Bruxelles-Capitale : https ://logement.brussels/wp-content/uploads/2021/04/Repartition-des-reparations-et-travaux-dentretien-entre-proprietaire-et-locataire. pdf Liste pour la Région wallonne : https://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf

François Lemaître, avocat au barreau de Bruxelles ©DR

Droit de savoir

Cette série est un partenariat entre La Libre et l’Ordre français du barreau de Bruxelles.