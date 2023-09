"Pourquoi la justice serait la seule institution publique qui pourrait demander plus sans devoir justifier la bonne utilisation des moyens?"

En démissionnant de son poste de procureur du Roi au parquet de Bruxelles en avril 2021, Jean-Marc Meilleur a laissé le monde judiciaire bruxellois dans une impasse toujours sans solution. En effet, depuis son départ, il n’y a pas eu de procureur du Roi officiellement nommé. Un problème qui a d’ailleurs été largement soulevé lors de la rentrée judiciaire par le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, qui dénonce un “mépris” du politique. Jean-Marc Meilleur dit partager l’étonnement de Johan Delmulle, sans commenter davantage cet épineux dossier.

L’ex-proc préfère évoquer le reste de l’actualité judiciaire en tant qu’avocat au sein du prestigieux cabinet Proelium. “Mon ancienne vie au parquet de Bruxelles me permet de voir autrement le fonctionnement du monde judiciaire. J’ai une grille de lecture différente, qui combine mes expériences professionnelles anciennes et actuelles. Je vois plus encore ce que perçoivent les justiciables et je peux leur expliquer le mode de raisonnement de l’institution à laquelle ils sont confrontés. Je suis aussi plus conscient des dérives et je vois que des solutions sont possibles, sans pour autant qu’elles soient véritablement étudiées”, confie Jean-Marc Meilleur.

Selon lui, le monde judiciaire ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Dans le viseur, l’épineux dossier sur l’autonomie de gestion, pour lequel se déchire le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et la magistrature du pays.

S’inspirer du monde médical ou des entreprises

Jean-Marc Meilleur, lui, estime que l’autonomie de gestion est la seule issue possible pour avoir un monde judiciaire pleinement efficace. “On en parle depuis 2014, ce serait dommage de la part du ministre Van Quickenborne d’agir dans la précipitation, commence-t-il. Pour le reste, j’ai toujours été très favorable à l’idée. Une autonomie de gestion, c’est prévoir un plan de gestion, un budget, et s’y plier. Cela permettra d’avoir une relation d’adultes entre le judiciaire, l’exécutif et le législatif. Actuellement, on est plutôt dans une relation parent-enfant, avec la justice qui dépend financièrement du bon vouloir du législatif et de l’exécutif.”

Pourtant, le projet d’autonomie de gestion tel qu’il est présenté ne ravit pas la magistrature qui y voit un risque pour l’indépendance du pouvoir judiciaire. “Il faut être conscient que l’indépendance financière, ça n’est pas l’indépendance dans la fonction de juger, c’est totalement différent, martèle-t-il. Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi la justice serait la seule institution publique qui pourrait demander plus sans devoir justifier la bonne utilisation des moyens. Cela ne fonctionne pas comme cela pour les soins de santé, pour l’enseignement, pourquoi l’accepter pour la justice ? L’institution judiciaire ne doit pas être le seul service public à pouvoir réclamer des droits sans avoir de devoirs”.

Pour Jean-Marc Meilleur, le monde de la justice devrait s’inspirer de l’univers hospitalier dans son fonctionnement. L'avocat prône donc une gestion avec une direction bicéphale: d’une part, il y aurait un manager pour la gestion financière et administrative et, d’autre part, un responsable pour les aspects plus techniques propres à l’institution judiciaire. “Je n’ai pas toujours eu cette opinion mais après sept années à la tête du parquet de Bruxelles, il me semble que la justice gagnerait à impliquer des personnes extérieures et indépendantes dans les processus de décisions. Comme c’est le cas dans le monde hospitalier ou dans les conseils d’administration des entreprises, par exemple. Cela permettrait de sortir de cette espèce d’entre-soi et surtout d’apporter des techniques de gestion modernes par des personnes dont c’est le métier.”

Le sécuritaire n’est pas la panacée

L’ancien procureur a également un avis très tranché sur l’actualité autour de la gare de Bruxelles-Midi. C’est en particulier les opérations menées sur place qui sont, selon lui, problématiques. “La réaction à laquelle nous avons assisté est prévisible : dès qu’il y a un problème, on montre les muscles. C’est très décevant.”

La proposition de Jean-Marc Meilleur, c’est de s’inspirer de l’approche multidisciplinaire de feu Uneus, cette micro-police locale active à Saint-Gilles, mais qui, cible de nombreuses critiques, a été dissoute. “Oui, il y a eu des dérives, mais ce que je souhaite mettre en exergue, c’est l’existence d’un outil de gestion multidisciplinaire. Uneus, c’était ça, un outil de gestion dans lequel la justice et la police étaient impliquées auprès d’autres acteurs (prévention, social, santé, etc.)”

Et de citer un exemple : “Il y avait une épicerie dans un quartier compliqué et qui était souvent la cible de petits vols. Cette épicerie était près d’un feu rouge et on s’était rendu compte que les voleurs s’arrêtaient au feu, entraient, volaient et partaient. La réponse apportée par Uneus, c’était de remplacer le feu rouge par un rond-point. Conséquence : les infractions ont cessé. Voilà l’intérêt d’une approche multidisciplinaire, cela permet de cibler les réponses qui démontrent leur efficacité plutôt que de répondre à l’irrésistible besoin de répression”.