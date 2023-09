Les propos de l’ancien procureur du Roi du parquet de Bruxelles, Jean-Marc Meilleur, dans La Libre ne manquent pas de faire réagir au sein du monde judiciaire. Et pour cause, l’ex-procureur, aujourd’hui avocat, estime qu’il n’était pas normal de la part du monde judiciaire de réclamer davantage de moyens sans devoir le justifier. Dans le viseur, la réforme sur l’autonomie de gestion de la justice défendue par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), et critiquée par l’Association syndicale des magistrats (ASM).

Pour rappel, l’objectif de cette réforme est de permettre à la machine judiciaire d’être plus efficace plus rapidement, en prenant en considération les moyens (effectifs et budgétaires) nécessaires au bon fonctionnement des cours et tribunaux du pays. Sauf que – et c’est ce que pointe l’ASM – pour aboutir, il est question de rationalisation, de fusion de certaines juridictions ou encore de flexibilité du personnel qui pourrait être retiré d’une juridiction pour être envoyé ailleurs, là ou les besoins sont encore plus criants.

”Personne n’est opposé à un projet permettant à la justice d’être plus autonome. Mais ce que propose le ministre de la Justice ne fera qu’empirer une situation déjà critique, martèle Marie Messiaen, présidente de l’ASM. Les propos de Jean-Marc Meilleur sont surprenants. Surtout de la part d’un capitaine qui a quitté le navire et qui se permet de donner des leçons de gestion d’un service public qu’il a quitté pour le secteur privé.”

Indépendance menacée

Marie Messiaen fustige également les propos de Jean-Marc Meilleur selon qui la justice est un “service public qui devrait justifier la bonne utilisation de ses moyens”. “La justice, avant d’être un service public, c’est le troisième pouvoir, aux côtés de l’exécutif et du législatif. Et c’est surtout le seul des trois pouvoirs à qui on demande de faire plus, avec moins. Ensuite, en tant que service public, la justice n’est pas opposée à une justification de l’usage de moyens supplémentaires. Il y a eu des investissements récents, mais c’était pour digitaliser la justice et nous étions tellement en retard que cela permet surtout de résorber ce retard, pas d’aller mieux. “

Et d’ajouter : “D’ailleurs, l’une des conséquences de la digitalisation, c’est que la charge de travail est plus importante”. “Il est ainsi question de créer une base de données des décisions de justice. Tout doit être anonymisé. Qui s’en charge ? Les magistrats, alors qu’on en manque cruellement. Le manque est tel que la Belgique ne sait plus rendre des jugements dans un délai raisonnable. Elle s’est encore fait condamner pour cela, ce 5 septembre, par la Cour européenne des droits de l'Homme.”

Enfin, la magistrate estime que l’indépendance de juger est bel et bien menacée par cette réforme, contrairement à ce qu’en dit l’ex-procureur du Roi du parquet de Bruxelles. “Lorsqu’un juge ne peut pas faire son job à cause de restrictions budgétaires, qu’on manque de temps pour juger parce qu’on manque d’effectifs, l’indépendance de la justice est clairement en danger. Doit-on accepter que la ligne directrice de la justice soit dorénavant dictée par l’austérité budgétaire, au détriment du besoin de justice ? Moi, je refuse”.