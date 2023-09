Le parquet réclame le maximum au procès des attentats de Bruxelles

Après avoir requis, lundi, les peines à l'égard d'Oussama Atar et de Sofien Ayari, les deux procureurs se sont penchés sur le sort à réserver aux six autres accusés. Ce réquisitoire, c'est une "demande" de la partie accusatrice dont le jury tiendra compte tout en disposant de sa liberté de choisir, in fine, la peine qui lui semble la plus adéquate au regard des actes posés par les coupables et des circonstances atténuantes dont ils pourraient éventuellement tenir compte.

À lire aussi

La procureure "choquée" par l’attitude de Salah Abdeslam

Sans surprise, c’est la perpétuité, une mise à disposition du tribunal d’application des peines de 15 ans ainsi que la déchéance de nationalité qui ont été requis pour Mohamed Abrini, présenté comme "un pilier de la cellule".

Pour Osama Krayem, le parquet a requis la perpétuité et une mise à disposition du tribunal d’application des peines de 15 ans.

Déjà condamné pour les attentats de Paris, Ali El Haddad Asufi s’en était pourtant pas trop mal sorti avec une peine de 10 ans alors que le parquet national français en réclamait 16. Mais à Bruxelles, c’est la perpétuité, une mise à disposition de 15 ans et la déchéance de la nationalité qui ont été requis. Pour Bilal El Makhoukhi aussi, c’est la perpétuité, une mise à disposition de 15 ans et la déchéance de nationalité.

À lire aussi

Le seul accusé du jour qui ne prend pas la perpétuité, c’est Hervé Bayingana, puisque le Belgo-Rwandais n’a pas été reconnu coupable des assassinats. Mais, pour sa participation aux activités du groupe terroriste, le parquet requiert les 10 ans maximum ainsi que la déchéance de la nationalité belge.

Enfin, le jury ayant reconnu Salah Abdeslam coupable des assassinats, c'est aussi la peine maximale (plus les 15 ans de mise à disposition) qui a été requise. "Vous ne devez lui accorder aucune circonstance atténuante. Il a décidé de continuer sa guerre en Belgique en souhaitant tuer des victimes innocentes et inconnues."

La procureure s'est aussi dite choquée "par son attitude à l'audience". "Rires, bavardages ou apitoiement sur son sort alors qu'il n'en avait pas pour les victimes."