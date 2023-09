Tout justiciable, même s’il a enfreint la loi, a des droits fondamentaux qui doivent être respectés en toutes circonstances. Parmi eux, le droit à un procès équitable. Et pour qu’un procès ne soit pas inéquitable, la procédure judiciaire ne doit pas être longue au point que la personne poursuivie reste trop longtemps dans l’incertitude. Or, en Belgique, le droit au procès équitable est très souvent bafoué à cause, précisément, du dépassement d’un “délai raisonnable”.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue et traitée par la justice dans un “délai raisonnable”. Il n’existe aucune indication permettant de mesurer ledit délai. La Cour de cassation le définit comme “celui dans lequel une action publique dirigée contre une personne doit être instruite et jugée”. Ce sont donc des éléments comme la complexité du dossier ou la durée des devoirs d’enquêtes qui peuvent être pris en compte et analysés au cas par cas.

La Belgique est régulièrement critiquée pour la lenteur de la machine judiciaire belge, souffrant notamment d’un important arriéré (particulièrement la cour d’appel de Bruxelles, mais pas seulement), ce qui a pour conséquence que ce délai raisonnable est de plus en plus dépassé. L’État belge a d’ailleurs été condamné à de nombreuses reprises. Ce fut encore le cas ce 5 septembre. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), a rendu un arrêt intimant la Belgique à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, précisant que le problème devenait “structurel”…

Sept ans et huit mois

L’arrêt concerne un dossier relatif à la vente d’un appartement qui s’est mal passée. Le requérant, M. Van de Kerkhof, a entamé une procédure judiciaire qui lui coûta beaucoup d’argent, mais aussi du temps, précisément sept ans et huit mois…

Tout a commencé en 2015 lorsque M. Van de Kerkhof tenta d’acheter un appartement, avant d’introduire une demande de nullité de la vente pour vice de consentement. Il saisit, pour cela, le tribunal de première instance de Bruxelles et demande que la partie adverse soit condamnée à lui payer un montant équivalent à la différence entre le prix d’achat et le prix du bien, ou alors que le contrat de vente soit annulé pour faute et que le prix de vente lui soit restitué. En 2017, le plaignant apprend que sa demande est rejetée, mais qu’un expert est sollicité. Ce dernier devra rendre un rapport sur la base duquel une décision judiciaire ou un arrangement pourrait aboutir. En 2018, M. Van de Kerkhof souhaite faire appel, mais il apprend que son dossier ne pourra pas être traité avant… mars 2026.

M. Van de Kerkhof, s’est adressé, sans succès, au Premier président de la Cour et a déposé plainte au Conseil supérieur de la justice (CSJ). Il a également mis en demeure le ministre de la Justice pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de réduire le temps d’attente. En 2021, la Cour d’appel a rendu un arrêt, déclarant que la procédure de M. Van de Kerkhof n’était pas fondée. L’affaire a ensuite été renvoyée devant le tribunal francophone de Bruxelles. Une audience a été fixée d’abord en mars 2022, avant d’être reportée à novembre 2023. En cause : l’absence du juge titulaire et du manque de juges effectifs.

Une interminable procédure qui n’est donc toujours pas clôturée, ce qui poussa M. Van de Kerkhof à saisir la Cour européenne des droits de l’homme. “La Cour constate que les problèmes tenant à la durée excessive des procédures dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles revêtent un caractère structurel et ne concernent pas uniquement la situation personnelle du requérant.”

Fraude fiscale, infraction routière

C’est effectivement loin d’être le premier cas du genre. Ainsi, en 2013, la cour d’appel de Bruxelles a acquitté un prévenu soupçonné de fraude fiscale à cause du dépassement du délai raisonnable. L’auteur de l’infraction avait pourtant été condamné en première instance, mais il y a eu, ensuite, une procédure en appel qui a pris quelques années. Au moment de l’audience en appel, les faits étaient jugés beaucoup trop anciens pour aboutir à une sanction.

En 2015, c’est un médecin qui a échappé à une condamnation pour les mêmes raisons. L’individu avait été condamné pour avoir prescrit un traitement hormonal interdit et avoir ainsi menacé la santé des patients – certains en ont gardé des séquelles d’ailleurs. Mais la décision judiciaire est tombée bien trop longtemps après les faits. Conséquence : il n’y a pas eu de peine, seulement une déclaration de culpabilité.

Les auteurs d’infraction routières peuvent également être concernés, comme le démontre cette histoire concernant un automobiliste verbalisé en 2018. Le parquet lui a réclamé un extrait de son casier judiciaire en 2019, avant d’être cité devant un tribunal de police en 2020. Condamné en août de cette même année, le chauffard fera appel en septembre et c’est finalement en 2021 qu’une décision est rendue, soit trois ans après les faits. Trop long, jugera la Cour de cassation.