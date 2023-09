La chaleur dans la salle d'audience perturbe le bon déroulement du procès des attentas de Bruxelles : une suspension d’audience évoquée

Cette chaleur, combinée à un manque d'air, incommode toutes les parties au procès ainsi que le public, à un point tel que la présidente a émis l'idée de suspendre l'audience, craignant que les jurés ne perdent leur attention alors que les plaidoiries sur les peines sont en cours.

Celles-ci doivent encore se poursuivre vendredi et lundi, avant l'entrée en délibération des jurés et des trois juges professionnels. Or, des températures élevées sont encore annoncées dans ces prochains jours.

Jeudi après-midi, la température dans la salle d'audience était de 28°c selon la présidente, thermomètre à l'appui.