Mon voisin tond la pelouse après 20h ou le dimanche, que puis-je faire pour avoir le calme ?

À titre d’exemple, à Waterloo, le règlement communal interdit d’utiliser des outils de jardinage bruyants (tronçonneuses, tondeuses, …) entre 21h00 et 08h00 du matin en semaine ainsi que les dimanches et jours fériés.

Une région n’est toutefois pas l’autre.

Selon le lieu et les heures

Ainsi, si la même réglementation est en vigueur à Neufchâteau, le règlement ardennais fait cependant exception pour les machines agricoles ou forestières dans l’exercice d’une exploitation.

Enfin, à Bruxelles, la réglementation est quelque peu différente quant aux heures de semaine puisque la législation sur le bruit interdit, pour toute la Région, les tondeuses et engins de jardinage actionnés par un moteur entre 20h00 et 07h00.

En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant est passible des sanctions administratives. Dès lors, la victime de nuisances sonores durant ces heures prohibées doit porter plainte à la police pour faire constater l’infraction et, éventuellement, provoquer une procédure de sanction.

Responsabilité civile

Rappelons aussi, indépendamment de ces règlements, que sur un plan civil, toute personne est susceptible d’engager sa responsabilité envers ses voisins si elle est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. La particularité de cette responsabilité est que l’auteur du trouble ne doit pas forcément avoir commis de faute. Les exemples sont fort variés et dépendent beaucoup du contexte. Il peut s’agir de dégâts causés au bien voisin à l’occasion de travaux, d’un chien qui aboie trop fréquemment, ou encore d’arbres devenus trop grands. Dans ce cas, la victime pourrait demander en justice l’indemnisation du dommage qu’elle a subi. À notre estime toutefois, s’agissant de tontes de pelouse, il faudrait que celle-ci soit irrégulière à de nombreuses reprises pour constituer, dans le chef de la victime, un trouble de jouissance indemnisable.

Toujours sur le plan civil, la vie en copropriété est organisée par les statuts de la résidence, de sorte que si la nuisance sonore provient d’un copropriétaire de votre immeuble, ce dernier est susceptible d’engager sa responsabilité s’il contrevient à une disposition des statuts de l’immeuble.

Les conflits de voisinage peuvent facilement dégénérer et rendre la vie impossible. Il faut donc prôner le dialogue et la médiation, au risque de voir un conflit s’enliser et aboutir à des conséquences parfois importantes en termes humains ou financiers.

Une piste pour s’en sortir peut être la conciliation devant le juge de paix. Ainsi, toute personne peut faire convoquer devant le juge de paix son voisin pour lui exposer un différend. Pour ce faire, il suffit de se rendre au greffe de la justice de paix et de compléter un formulaire. Le juge écoute les parties et tente de dégager un accord, voire de raisonner les protagonistes. Si un accord est acté, ce dernier vaut jugement et peut être exécuté. Cette procédure a aussi pour avantage d’être gratuite.

Qu’en-est-il enfin des tondeuses à gazon automatique ? Ces dernières provoquent généralement peu de bruit, et sont donc exclues de ce que nous venons d’exposer, mais constituent un véritable danger pour un autre habitant très local : le hérisson. Dès lors, les règlements communaux prescrivent généralement que ce type d’appareil ne peut être utilisé pendant la nuit, période durant laquelle ces gentils mammifères sont bien souvent de sortie.

Me Vincent Defraiteur est avocat au barreau de Bruxelles (vda-law.be) et assistant en droit des biens à l’ULB et à Saint-Louis.

