C’est une affaire judiciaire qui fait grand bruit en Flandre. Et pour cause, c’est un – désormais – ex-animateur vedette de la VRT, Sven Pichal, qui est au cœur du dossier. L’homme de 44 ans a été interpellé puis incarcéré à la prison de Turnhout, en août, suspecté de détention et de partage d’images à caractère pédopornographique. La chambre du conseil d’Anvers avait décidé, le 30 août, de le placer sous bracelet électronique, mais le parquet avait fait appel de cette décision. Sven Pichal devait donc voir son cas examiné ce mardi 12 septembre par la chambre des mises en accusation.

Les avocats de l’ex-animateur ont demandé le report de l’examen du dossier. Report obtenu puisque l’audience en chambre des mises en accusation est finalement prévue le 19 septembre. “Une circonstance imprévisible s’est produite et doit d’abord être clarifiée”, ont expliqué Me Walter Damen et Davina Simons, les conseils de Sven Pichal, sans livrer davantage de détails.

Mardi matin, l’ex-animateur a pourtant comparu, mais avec deux heures de retard. En cause : un manque de personnel à la prison de Turnhout qui l’a empêché d’être transféré à temps. Plus tôt dans la journée, un autre suspect dans cette affaire, B.D, 35 ans, a également comparu devant cette même chambre des mises en accusation.

À lire aussi

Enquête toujours en cours

Tout a commencé mi-août à la suite d’une plainte auprès de la police d’Anvers pour “partage d’images d’abus sexuels”, visant Sven Pichal et B.D. Le parquet a été averti et un juge d’instruction s’est directement saisi du dossier. Les investigations ont rapidement permis d’identifier cinq suspects dont trois ont été arrêtés pour possession et diffusion d’images à caractère pédopornographique.

Au moment ou l’affaire éclate, celui qui était encore animateur à la VRT préparait la rentrée, et particulièrement la nouvelle saison de l’émission à succès “De Inspecteur”, diffusée sur Radio 2 et dans laquelle Sven Pichal jouait le rôle d’un enquêteur très pédagogique. Alors que des perquisitions étaient menées chez lui et à la VRT, Sven Pichal a alors annoncé, via son avocat, qu’il démissionne avec effet immédiat pour raisons personnelles. Quelques heures plus tard, il est arrêté puis entendu par un juge d’instruction. ” L’enquête en est encore à son début. Actuellement il n’est pas question d’un réseau dans le sens d’un échange organisé de contenus pédopornographiques, indique le parquet d’Anvers. De nombreuses choses qui ont été saisies doivent encore être analysées”.