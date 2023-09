Un double homicide a eu lieu, dimanche soir à Marchienne-au-Pont (Charleroi, Hainaut). L’individu a été interpellé et privé de liberté. L’information, révélée par la presse, a été confirmée par le parquet de Charleroi.

La substitute du procureur du Roi, Amélie Di Vincenzo, a livré quelques explications sur ce drame familial, lundi après-midi. Elle a notamment confirmé que le suspect était un proche des victimes, qu’il a été privé de liberté et qu’il devait encore être entendu par un juge d’instruction lundi.

Beaucoup de sang

Il était presque 18h, dimanche, lorsque les services de secours et la police sont intervenus dans un domicile situé rue de la Forêt, à Marchienne-au-Pont. Au rez-de-chaussée, policiers et secouristes ont découvert un homme ensanglanté. Blessé, mais vivant, il indiquera aux forces de l’ordre que deux personnes sont à l’étage. Les policiers découvriront deux corps sans vie au grenier : celui d’une femme de 50 ans et d’un jeune garçon de 17 ans.

”Il s’agit de la maman âgée de 50 ans et du jeune frère, qui avait 17 ans. Il semblerait que le suspect, âgé de 22 ans, s’en est pris à ces deux victimes au couteau. Il y avait beaucoup de sang sur place”, précise le parquet. Le père de famille, sérieusement blessé, a, lui, été transporté à l’hôpital. Il est désormais dans un état stable. Il a été victime d’un tir de pistolet d’alarme puis poussé du haut de l’escalier.

L’auteur des faits est un jeune homme de 22 ans. Il est le fils et le frère des victimes. Les raisons qui ont poussé cet étudiant à l’UMons, inconnu de la justice, à commettre un tel acte ne sont pas encore connues. La substitute du procureur du Roi explique que le jeune homme a évoqué “des soucis d’ordre personnel et familial”.

”Des repérages téléphoniques et bancaires ont permis de retrouver sa trace”, a ajouté Amélie Di Vincenzo. Le suspect a en effet été interpellé à Bruxelles d’où il comptait prendre un train en direction de la France. “Le dossier est mis à l’instruction pour homicide. Le suspect devait être présenté, dans le courant de la journée lundi ou mardi matin, au juge d’instruction qui devra décider de son placement sous mandat d’arrêt ou non”, conclut le parquet.